Windows 11 2024 Update kommt in zwei Stufen - das ist der Zeitplan

Microsoft bereitet derzeit die Fertigstellung und baldige Veröffentlichung des nächsten großen Windows-Updates vor. Jetzt liegen Angaben dazu vor, wie das neue Windows 11 2024 Update in den nächsten Monaten in zwei Stufen Einzug halten soll.

RTM wird in diesen Tagen erwartet

RTM-Build noch im April für die OEM-Hersteller

Neue Fertig-PCs mit starken ARM-CPUs ab Juni

Feature-Complete erst im Juli, breite Verfügbarkeit ab September

Laut Quellen aus dem Umfeld von Microsoft, die sich gegenüber den Kollegen von Windows Central geäußert haben, plant man in Redmond in Kürze den "Sign-off" für eine erste intern als "fertige" Ausgabe von Windows 11 Version 24H2 angesehene Build . Mit dieser gemeinhin als "RTM-Build" (Release To Manufacturing) bezeichneten Version können dann die Hardware-Hersteller versorgt werden.Gab es früher regelmäßig RTM-Versionen, die in dieser Form als "final" galten, ist dies in der heutigen Zeit wegen ständiger per Internet ausgelieferter Updates nicht mehr der Fall. Stattdessen ist der RTM heute eher der Zeitpunkt, an dem die Entwickler ihre Software für ausreichend stabil halten, um sie für die Vorinstallation auf Fertig-PCs der OEM-Hersteller zu verwenden.Im April soll nunmehr schon eine RTM-Build an die Hardware-Hersteller gehen, während die Arbeiten an der Windows 11 Version 24H2 tatsächlich noch nicht ganz beendet sind. Erst im weiteren Verlauf des Jahres, genauer gesagt im Sommer, soll dann mit einem größeren Update das Gesamtpaket der neuen Windows-Version geschnürt und ausgeliefert werden.Dieses Update für das Update soll dann die neuen Funktionen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz mit sich bringen, von denen einige noch nicht offiziell vorgestellt wurden. Unter anderem dürfte damit dann der sogenannte "KI-Explorer" kommen, bei dem das gesamte digitale Leben eines Nutzers per KI zu durchforsten sein soll.Der Grund für die zweigeteilte Einführung des Windows 11 2024 Update ist der bevorstehende Marktstart der ersten PCs mit den neuen, deutlich stärkeren ARM-Prozessoren von Qualcomm. Die Gerätehersteller planen den Release der ersten Geräte mit dem Snapdragon X Elite und der neuen Windows-11-Version nämlich schon im Juni. Microsoft selbst will im Mai erste Surface-Geräte mit dem neuen ARM-Chip vorstellen, die wenig später im Handel landen sollen.Die gerade für diese Geräte wegen ihrer starken "Neural Processing Unit" (NPU) beworbenen KI-Funktionen werden dann aber wohl erst im August bzw. September 2024 nachgeliefert. Dem Zeitplan der Quellen der Kollegen zufolge erreicht man zunächst im April den RTM-Meilenstein, bevor im Mai 2024 das Microsoft-Event zur Vorstellung der neuen KI-Features und Surface-Hardware folgt.Im Juni werden dann die ersten ARM-PCs mit vorinstalliertem Windows 11 2024 Update in den Handel kommen. Erst im Juli 2024 soll dann aber feststehen, welche Features die neue Windows-Version konkret bieten wird, also die Finalisierung der Liste der Funktionen erfolgen.Im August ist dann angeblich der "Day-One-Patch" für die Windows 11 Version 24H2 fertig werden, bevor dann im September die Verteilung der neuen Windows-Version an alle kompatiblen Systeme beginnen soll. Zu diesem Zeitpunkt sollen die meisten bestehenden Geräte dann die neue 2024er-Ausgabe von Windows 11 und das größere KI-Update "in einem Rutsch" erhalten, heißt es.Erst im September bekommen dann auch die bereits ab Juni verkauften neuen ARM-PCs die neuen KI-Features in Form eines kumulativen Updates, so dass die Monate zwischen ihrer Verfügbarkeit und dem KI-Update eine gewisse Dürrephase darstellen dürften, in denen die Kunden die großen Neuerungen noch nicht wirklich nutzen können.