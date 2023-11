Neue Steam-Statistik: Spieler wenden sich von Windows 11 ab

Der prognostizierte Windows-Machtwechsel unter Spielern lässt noch länger auf sich warten. Die aktuelle Steam Hard- und Softwareumfrage zeigt: Immer we­niger Gaming-PCs laufen mit Windows 11. Stattdessen erlebt Windows 10 derzeit seinen zweiten Frühling.

Erst im August konnte Windows 11 unter Steam-Nutzern einen Marktanteil von beinahe 40 Prozent erreichen, während Windows 10 stetig Federn lassen musste. Nun hat sich das Blatt gewendet, denn die Beliebtheit des jüngsten Microsoft-Betriebssystems sinkt - zumindest wenn es um das Thema PC-Gaming geht.In den letzten zwei Monaten nahm der Windows-11-Anteil auf Steam um beinahe 10 Prozentpunkte ab. Allein im Oktober 2023 sankt dieser um 6,9 Prozentpunkte auf nur noch 30,53 Prozent. Im Gegensatz dazu registriert Valves Gaming-Plattform, dass mehr als 65 Prozent der Nutzer auf Windows 10 setzen - ein Plus von 7,6 Prozentpunkten. Apple MacOS (1,19 Prozent) und Linux (1,39 Prozent) spielen trotz des Hypes um den Handheld Steam Deck im Vergleich zu Windows (97,43 Prozent) nur eine untergeordnete Rolle. Ferner lohnt sich ein Blick auf die Hardware-Entwicklung unter Gamern, etwa bei Prozessoren, Grafikkarten und Arbeitsspeicher.Beinahe 40 Prozent der Steam-Nutzer setzen auf Prozessoren mit sechs Rechenkernen, vorrangig von Intel . Der Chiphersteller konnte seinen Anteil im Oktober auf 73,79 Prozent erhöhen, während AMD mit 26,21 Prozent weiterhin das Nachsehen hat. Als beliebteste Grafikkarte kristallisiert sich die Nvidia GeForce RTX 3060 deutlich heraus. Jeder zehnte Steam-Spieler verwendet die Ampere-GPU.Weiterhin zeigt die Steam Hard- und Softwareumfrage im Oktober den Griff zu mehr Arbeitsspeicher. Zwar werden die meisten Gaming-PCs weiterhin mit 16 GB RAM betrieben, doch der Anteil an Systemen mit 32 GB oder 64 GB wächst. Ähnlich zeigt sich die Statistik bei der dominierenden Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel), die auf lange Sicht vom QHD-Format (2560 x 1440 Pixel) abgelöst werden dürfte.Bist auch du PC-Gamer? Lass uns in den Kommentaren gerne wissen, mit welcher Hardware und Software du unterwegs bist.