Valves Steam feiert 20-Jahre-Jubiläum mit Memes und Rabatten

Heutzutage ist Steam unumstritten die Plattform für Spiele schlechthin. Das war in den Anfangstagen aber alles andere als so. Denn 2003 waren digitale Spiele allenfalls ein Kuriosum, wir kauften Games noch auf Datenträgern, Steam hingegen galt als DRM. Kein Wunder, das Konzept war schließlich: Man musste ein Spiel auf einem speziellen Herstellerportal registrieren und konnte ohne Internetverbindung in der Regel gar nicht spielen.Aus heutiger Sicht ist das fast schon undenkbar, nahezu das gesamte Gaming-Geschäft basiert mittlerweile auf Downloads und digitalen Stores. Steam selbst blickt nun auf 20 Jahre zurück, und zwar mithilfe von Memes. Valve hat für jedes Jahr seiner Geschichte von Claire Hummel eine Illustration erstellen lassen, die ein Spiel des jeweiligen Jahres hervorstreicht.Auf der dazugehörigen Seite auf Steam liefert Valve auch die Geschichte hinter diesem Spiel. Diese beginnt bei Counter-Strike: Condition Zero im März 2004 und etwas später Half-Life 2. Ein besonders wichtiges Jahr war 2007, denn in diesem Jahr hat Valve The Orange Box veröffentlicht, diese beinhaltete Portal, Team Fortress 2 und Half-Life 2: Episode 2.Auf der Jubiläumsseite findet man auch zahlreiche Spiele aus dem jeweiligen Jahr, viele davon sind angesichts des 20. Geburtstags auch ermäßigt, teilweise um bis zu 90 Prozent. Die Top-Spiele des jeweiligen Jahres sind entsprechend stark vergünstigt.Von den vorsichtig formuliert holprigen Anfängen will Steam heutzutage natürlich nichts mehr wissen und schreibt: "Der Erfolg von Steam ist ein direktes Ergebnis der Spieler und Entwickler auf der ganzen Welt, die es nutzen."