Steam Mobile Download - Offizieller Client für Android

Mit dem Steam Mobile Download greifen Sie unterwegs auf Ihre Steam-Bibliothek zu und nutzen viele weitere Features der Plattform via Smartphone und Tablet.Die App erlaubt etwa den Kauf von Spielen, benachrichtigt Sie über Sonderangebote und sichert die Anmeldung im Steam-Account zusätzlich ab. Hier bieten wir die aktuelle Version 3.0 für Android als APK-Datei an.Mit der hier bereitgestellten APK-Datei kann Steam Mobile recht einfach auf den meisten Android-Geräten installiert werden. Alternativ ist aber natürlich auch der Download über den Google Play Store möglich.Dazu laden Sie die Datei am besten direkt auf Ihrem Smartphone beziehungsweise Tablet herunter. Alternativ erledigen Sie dies am PC und übertragen die Datei anschließend per USB-Kabel oder eine andere Verbindung. In allen Fällen müssen Sie allerdings die Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen auf dem Gerät zulassen.Voraussetzung ist Android in der Version 5.0 oder höher. Steam Mobile ist außerdem für Apple iOS erhältlich.Nach der Installation melden Sie sich in Steam Mobile mit ihrem Steam-Account an und erhalten dann Zugriff auf viele Features der Plattform. Beispielsweise durchsuchen Sie dennach neuen Spielen, welche Sie dann auch direkt kaufen können. Eine mit Version 3.0 noch einmal überarbeitetezeigt alle bisher erworbenen Spiele an. Über diese können Spiele direkt auf den PC heruntergeladen oder wieder entfernt werden - eine Installation von Spielen auf dem Smartphone/Tablet ist selbstverständlich nicht möglich.Über die App greifen Sie zudem auf weitere Bereiche wie die Steam-Community, den Marktplatz, Workshop, Gruppen, Diskussionen und Freundeslisten zu, erhalten anpassbare Benachrichtigungen zu Aktionen, Freundschaftsanfragen, Kommentaren oder Angeboten von Wunschlisten-Artikeln. Ein personalisierter Newsfeed informiert über Updates, Events und weitere Neuigkeiten zu interessanten Spielen.Mittels Steam Guard sichert die App außerdem den Zugriff auf das Steam-Benutzerkonto über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zusätzlich ab. Ist das Feature eingerichtet, erhalten Sie in der App einen Zugriffscode, den Sie dann bei der Anmeldung am PC eingeben müssen.Besonders praktisch: Sofern Sie dies möchten, melden Sie sich künftig bei Steam ganz einfach durch dasan, ohne dabei Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eintippen zu müssen.