Steam Deck: Valve senkt zu seinem 20. Geburtstag temporär die Preise

In seinem mittlerweile 20-jährigen Bestehen hat sich Valve schon mehrfach an Hardware versucht und das war in der Regel keine Erfolgsgeschichte: Man denke nur an den kapitalen Flop, den man mit den Steam Machines abgeliefert hat, ähnliches gilt auch für den hauseigenen Controller.Mit dem Steam Deck hat sich das Blatt gewendet, denn das Switch-ähnliche Handheld für PC-Spiele ist ein großer Erfolg, und zwar sowohl bei Kritikern als auch bei den Gamern. Und man sicherlich davon sprechen, dass Valve mit dem Steam Deck das PC-Gaming verändert hat - denn mit der Quasi-Konsole wurden derartige Spiele auch mobil. Ob das eine ähnliche Auswirkung auf das Gaming-Geschäft haben wird, wie der Start von Steam selbst vor 20 Jahren wird sich zwar erst zeigen, aber Fakt ist, dass viele gerne ein Steam Deck hätten.Wer ein Steam Deck auf seinem Radar hat, sollte dieser Tage die dazugehörige Steam-Seite besuchen. Denn dort sind alle drei Varianten reduziert, und zwar zwischen zehn und 20 Prozent. Die Höhe des Rabatts hängt vom Modell ab: Das Steam Deck mit 64 GB internem eMMC-Speicher kostet aktuell 377,10 Euro statt den regulären 419 Euro, hier sind es also zehn Prozent Rabatt.Die 256-GB-Variante (NVMe) des Geräts bekommt man aktuell für 466,65 Euro statt 549 Euro (minus 15 Prozent), die größte prozentuelle Ersparnis bietet das Steam Deck mit 512 GB NVMe-SSD, diese kostet regulär 679 Euro, zum 20. Geburtstag sind es 20 Prozent weniger, nämlich 543,20 Euro. Allzu lange sollte man nicht warten, denn die Aktion hat ein Ablaufdatum und endet in knapp einer Woche am 21. September.