Diablo 4 erscheint anlässlich des Season-2-Releases auch auf Steam

Bisher war Diablo 4 in Bezug auf die PC-Version Blizzard-exklusiv, gemeint ist damit vor allem Battle.net, also der proprietäre Dienst des Entwicklers bzw. von Activision Blizzard insgesamt. Doch auf dem PC-Sektor ist und bleibt Valves Distributionsplattform Steam führend und deren Nutzer können sich nun freuen: Denn Blizzard hat (indirekt) bekannt gegeben, dass Diablo 4 am 17. Oktober auf Steam veröffentlicht wird.Eine offizielle Ankündigung seitens Blizzard gibt es dazu bislang keine, das Action-Rollenspiel hat aber schon eine Produktseite auf Steam . Kaufen oder vorbestellen kann man Diablo 4 auf diese Weise aber bisher nicht - das wird erst in knapp zwei Wochen möglich sein. Entdeckt wurde das Listing von Wario64 , dieser ist auf Spiele-News und Deals spezialisiert.Eine große Überraschung ist das nicht: Zwar war Blizzard lange Zeit exklusiv auf Battle.net fokussiert, zuletzt hat man sich aber auch gegenüber Steam geöffnet. Anfang des Jahres wurde Overwatch 2 auf der Valve-Plattform veröffentlicht, damals teilte man auch mit, dass geplant ist, weitere Blizzard-Spiele auf Steam zu veröffentlichen.Der 17. Oktober ist natürlich alles andere als ein Zufall, denn an diesem Tag startet auch Season 2 von Diablo 4. Mit dieser will Blizzard auch vieles, wenn nicht alles besser machen als bisher, denn Season 1 musste viel Kritik von Spielern einstecken.Im Mittelpunkt des zweiten großen Inhalte-Updates stehen Vampire, eine entsprechende Quest-Reihe greift dieses Thema auf - das betrifft auch die Spieler selbst, den auch diese bekommen im Zuge der "Season of Blood" entsprechende Kräfte und Fähigkeiten. Dazu kommen natürlich neue Bosse und jede Menge neuer Gegenstände, auch diverse Komfortverbesserungen etwa im Inventar dazu.