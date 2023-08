Baldur's Gate 3 legt auf Steam einen sensationellen Launch hin

Das Rollenspiel Baldur's Gate 3 befand sich mehrere Jahre in Early-Access-Entwicklung, seit gestern ist es aber offiziell verfügbar - und hat trotz Vorabphase einen sensationellen Launch hingelegt, wie Spieler­zahlen auf Steam zeigen. Entwickler Larian Games wird das freuen.

Larian Studios

Nachfolger nach rund 23 Jahren

Zusammenfassung Baldur's Gate 3 ist jetzt offiziell für PC verfügbar

Sensationeller Launch: 472.000 gleichzeitige Spieler auf Steam.

Entwickler hat sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Überwiegend positive Rezensionen.

Zweit-erfolgreichster Spiele-Start des Jahres (nach Hogwarts Legacy).

Nur für PC verfügbar, PS 5 und Xbox-Version folgen.

Basiert auf Regelwerk des Pen-and-Paper-Spiels D&D.

Nachfolger des vor 24 Jahren erschienenen Baldur's Gate 2.

Vor fast einem Vierteljahrhundert wurde mit Baldur's Gate 2: Schatten von Amn der zweite und bis vor Kurzem letzte Teil des bei Fans immens beliebten Rollenspiels veröffentlicht, das auf dem Regelwerk des Pen-and-Paper-Spiels D&D basiert. Damals war BioWare für das Game verantwortlich, doch der mittlerweile zu Electronic Arts gehörende Entwickler ist längst nur noch ein Schatten seiner selbst.Der belgische Entwickler Larian Studios galt aber als einziger geistiger Nachfolger von BioWare, schließlich hat man sich bereits mit den Divinity-Titeln einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Entsprechend groß waren die Hoffnungen von Fans, dass der 2020 angekündigte und per Early Access auch in einer ersten Version veröffentlichte dritte Teil an die Qualität der Vorgänger anschließen kann.Gestern hat das Spiel seine Early-Access-Phase offiziell verlassen und ist ab sofort regulär für den PC erhältlich. Und man kann hier nur von einem Riesenerfolg sprechen, wie PCGamesN berichtet: denn an seinem ersten (regulären) Tag wurde das Spiel von mehr als 472.000 Menschen auf Steam gespielt, und zwar gleichzeitig. Der Spike war so groß, dass Steam zeitweise Server-Probleme hatte.Zu der halben Million an Steam-Spielern kommen auch noch rund 100.000 Rezensionen, diese sind überwiegend sehr positiv, nimmt man nur die aktuelleren Reviews sind diese sogar "äußerst positiv". Damit ist Baldur's Gate 3 der zweiterfolgreichste Spiele-Start des bisherigen Jahres, bessere Zahlen hatte 2023 nur das Harry-Potter-Spiel Hogwarts Legacy.Derzeit ist Baldur's Gate 3 nur für den PC erhältlich, am 6. September folgt die Version für PlayStation 5. Eine Fassung für die Xbox wurde auch schon bestätigt, diese hat aber noch keinen Termin.