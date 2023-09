Neue Steam-Statistik: Windows-Machtwechsel steht kurz bevor

Immer mehr Spieler nutzen einen Gaming-PC mit Windows 11 . Das zeigt die aktuelle Hard- & Softwareumfrage von Steam. Microsofts jüngstes Betriebssystem nähert sich zügig dem Favoriten Windows 10 an und dürfte diesen bald hinter sich lassen.

Windows 11 bei Gamern immer beliebter

Intel und Nvidia sind die klaren Favoriten

Zusammenfassung Gaming-PC-Nutzer auf Steam bevorzugen Windows 11, Marktanteil fast 40%

Windows 10 verliert Marktanteile, Windows 7 und 8 kaum noch genutzt

Über 96% der Steam-Spieler nutzen Windows, unter 4% MacOS und Linux

Steigender Trend zu mehr Arbeitsspeicher und Prozessoren mit mehr als 6 Kernen

Nvidia-Grafikkarten und Intel-Prozessoren dominieren im CPU- und GPU-Bereich

Full-HD-Auflösung weiterhin bevorzugt, QHD-Format folgt mit Abstand

Beliebteste Grafikkarten auf Steam: Nvidia GeForce GTX 1650, RTX 3060, GTX 1060

Im August stieg der Marktanteil von Windows 11 unter PC-Nutzer auf Steam erneut um 2,55 Prozentpunkte auf beinahe 40 Prozent. Entsprechend musste vor allem Windows 10 (-1,89 Prozent) Federn lassen. Hält der Trend weiter an, könnte Windows 11 in vier bis fünf Monaten Windows 10 als meistverwendetes Betriebssystem für Gamer ablösen. Windows 7 und Windows 8 sind mit Anteilen von 1,1 Prozent und 0,22 Prozent hingegen kaum noch nennenswert.Mehr als 96 Prozent der Steam-Spieler setzen auf Windows-Systeme. Weniger als vier Prozent verteilen sich hingegen auf Apple MacOS und Linux . Letzteres erlebt vor allem seit Erscheinen des Steam Deck-Handhelds seinen zweiten Frühling im Gaming-Bereich, gut zu erkennen an einem SteamOS Holo-Marktanteil von über 44 Prozent unter den Linux-Nutzern der Plattform.Die Hardware-Trends aus dem Juli setzen sich auch im August 2023 fort. So bestücken etwa immer mehr Spieler ihren Rechner mit 16 GB oder 32 GB Arbeitsspeicher (RAM). Langsam aber sicher nehmen zudem Prozessoren mit mehr als 6 Kernen zu, auch wenn diese mit über 32 Prozent weiterhin die Mehrheit ausmachen.Im CPU- und GPU-Bereich sind die Verhältnisse seit Jahren klar. Nvidia-Grafikkarten dominieren unter Steam-Spielern mit circa 74,9 Prozent vor AMD (15,9 Prozent) und Intel (8,8 Prozent), während Intel mit 65,8 Prozent vor AMD (34,2 Prozent) die erste Wahl bei Prozessoren darstellt. Dabei setzen Gamer auch 2023 vorrangig auf eine Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel), nicht einmal annähernd dicht gefolgt vom QHD-Format (2560 x 1440 Pixel).Zu guter Letzt hat sich am Ranking der beliebtesten Grafikkarten auf Steam nur wenig verändert. Die Statistik wird auch im August von den drei Desktop-GPUs Nvidia GeForce GTX 1650, RTX 3060 und GTX 1060 angeführt. Die ersten aktuellen Generationen folgen mit der RTX 4060 Laptop auf Rang 16 und der RTX 4070 Ti auf Rang 31. Bei AMD und Intel hingegen liegen die CPU-internen Radeon- und Iris Xe-Grafikeinheiten vorn.