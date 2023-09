Steam Deck: Hardware-Upgrade wird es die nächsten Jahre nicht geben

Es hat zwar eine Weile gedauert, bis Valve bezüglich Hardware einen Hit landen konnte, mit dem Steam Deck ist das aber gelungen. Wer gerne eines hätte, aber nicht weiß, ob er nicht besser bis zu einem Nachfolger warten soll, dem sei gesagt, dass er ruhig jetzt zugreifen kann.

Steam Deck 2 nicht vor 2025

Zusammenfassung Valve hat mit dem Steam Deck einen Hit gelandet.

Das Linux-basierte "PC-Handheld" ist populär und Valve plant bereits einen Nachfolger.

Ein zweites Steam Deck wird jedoch nicht vor 2025 oder 2026 veröffentlicht.

Valve möchte einen signifikanten Schritt in der Performance machen, ohne Akkuleistung zu beeinträchtigen.

Valve beobachtet Innovationen in Architektur und Herstellungsverfahren für zukünftige Verbesserungen.

Eine kleinere Revision des aktuellen Steam Decks ist dennoch möglich.

Valve möchte, dass jedes Deck die gleichen Titel spielen kann und setzt auf Einfachheit für Kunden.

Das Steam Deck ist seit längerem verfügbar und das Linux-basierte "PC-Handheld" ist auch mehr als populär. Das freut Valve natürlich und das Gaming-Unternehmen hat auch schon früh erklärt, dass man einen Nachfolger plant. Mit "plant" ist hier derzeit aber nur gemeint, dass man ein Steam Deck 2 vorhat und nicht unbedingt, dass dieses bereits aktiv in Arbeit ist.Denn bis zu einem zweiten Steam Deck werden noch mehrere Jahre vergehen. Das hat Pierre-Loup Griffais, Designer der Valve-Hardware, gegenüber The Verge bestätigt. Demnach wird man vor 2025 oder sogar 2026 keinen Steam Deck-Nachfolger veröffentlichen. Der Grund dafür ist, dass es vorher keinen Sinn ergibt, weil Valve in Sachen Performance einen signifikanten Schritt nach vorn gehen möchte - ohne dass gleichzeitig die Akkuleistung leidet."Ich glaube nicht, dass ein solcher Sprung in den nächsten Jahren möglich sein wird", sagte Griffais gegenüber The Verge. "Es ist uns wichtig, dass das Deck ein festes Leistungsziel für Entwickler bietet und dass die Botschaft an die Kunden einfach ist, dass jedes Deck die gleichen Titel spielen kann. Deshalb nehmen wir die Änderung der Leistungsstufe nicht auf die leichte Schulter und wollen dies nur dann tun, wenn eine deutliche Steigerung möglich ist.""Wir wollen auch nicht, dass die höhere Leistung auf Kosten der Energieeffizienz und der Akkulaufzeit geht", betont Griffais. Er fügt aber auch an, dass Valve "die Innovationen bei den Architekturen und Herstellungsverfahren" genau beobachten, um zu sehen, "wohin die Reise geht".Das ist eine sicherlich klare Ansage, allerdings hat Valve hier sicher auch eine Art Hintertür. Denn obwohl man ein baldiges Steam Deck 2 ausschließt, steht einer (kleineren) Revision des Erstlings nichts Wege - so wie es Microsoft und Sony ebenfalls als Zwischengenerationen machen.