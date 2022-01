Secure Eraser Standard Edition - Daten sicher löschen

Verschiedene Löschmethoden

Sicherer Datenkiller

In manchen Fällen ist die Löschfunktion von Windows nicht ausreichend, beispielsweise dann, wenn man eine Festplatte weiterverkaufen möchte: Sensible Daten können von Unbefugten wiederhergestellt werden, wenn sie nicht sicher gelöscht werden. Die für private Nutzer kostenlose Anwendung Secure Eraser 5.313 schickt Dateien und Ordner unwiederbringlich ins Datennirvana.Secure Eraser bietet verschiedene Verfahren zum sicheren Löschen an. Dateien, Verzeichnisse oder ganze Partitionen beziehungsweise Festplatten lassen sich einfach mit Zufallsdaten überschreiben, ebenfalls zur Auswahl stehen die US-Standards DoD 5220.22-M E und DoD 5220.22-M ECE, der Deutsche Industriestandard sowie der Peter-Gutmann-Standard. Bei letzterem werden die Daten 35-fach überschrieben. Als Faustregel gilt: Je höher die gewählte Sicherheitsstufe ist, desto länger dauert der Löschvorgang.Auch bereits regulär gelöschte Dateien lassen sich mit dem Tool noch nachträglich sicher löschen. Dazu wird der freie Speicherbereich einer gewählten Festplatte überschrieben. Zusätzlich können der Master File Table (MFT) bereinigt, das USN Change Journal geleert und der so genannte Slackspace überschrieben werden. Dadurch werden dann auch sämtliche Querverweise auf die gelöschten Daten vernichtet. Die Löschvorgänge lassen sich in einer Protokolldatei aufzeichnen.Darüber hinaus enthält Secure Eraser ein Säuberungsmodul, das ungültige Einträge aus der Windows-Registry entfernt, sowie einen Festplattenreiniger, der nach temporären Programm- und Browserdaten sucht und diese löscht.Wer eine nicht mehr benötigte Festplatte verkaufen oder verschenken möchte, sollte diese zuvor unbedingt mit einem Programm wie Secure Eraser vollständig löschen, da ansonsten gelöscht geglaubte Daten ausgelesen werden könnten.Nach Abschluss der Installation fragt Sie der Setup-Assistent, ob Sie zusätzlich auch die kostenlose Software BackUp Maker installieren möchten. Falls Sie dies nicht wünschen, sollten Sie das entsprechende Häkchen entfernen.