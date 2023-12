Neue Steam-Statistik: Windows 11 sorgt für Kehrtwende bei Gamern

Windows 11 erlebt auf Steam eine unerwartete Berg- und Talfahrt. Hat­ten sich Spieler von Microsofts jüngstem Betriebssystem kürzlich noch abgewendet, zeigt die neue Hard- und Softwareumfrage der Gaming-Plattform eine Kehrtwende und einen Dämpfer für Windows 10.

Nach dem Update auf Version 23H2 steigt der Marktanteil von Windows 11 unter Nutzern der Spiele-Plattform Steam deutlich an. Der Rückschlag im Oktober scheint verdaut zu sein, womit der Windows-Machtwechsel unter Gamern näher rückt. Hält die Beliebtheit weiter an, könnte es bereits im Dezember der Fall sein.Die kürzlich veröffentlichte Steam Hard- und Softwareumfrage für November 2023 zeigt einen Windows 11-Anteil von 42 Prozent und damit ein Plus von 11,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat. Windows 10 hingegen ist mit über 53 Prozent weiterhin dominant, verlor allerdings im gleichen Zeitraum rund 12 Prozentpunkte.Im Gesamtvergleich der Betriebssysteme liegt Windows allgemein mit 96,56 Prozent logischerweise vorn. Die minimalen Steigerungen von Apple MacOS (1,53 Prozent) und Linux (1,91 Prozent) sind dabei kaum nennenswert. Man darf jedoch gespannt sein, wie sich der Hype um den Handheld Steam Deck in Zukunft weiter entwickelt.Im November konnte AMD unter Steam-Spielern Boden gutmachen. Um beinahe fünf Prozentpunkte stieg der GPU-Anteil, im Bereich der Prozessoren liegt das Plus bei circa neun Prozentpunkten. Dennoch stehen Nvidia mit einem Marktanteil von über 75 Prozent bei Grafikkarten und Intel mit 65 Prozent in der CPU-Sparte vor "Team Rot" an der Spitze.Eine interessante Entwicklung zeigt sich auch bei High-End-Gaming-PCs. Im November wurden auf Steam deutlich weniger Systeme mit 6-Kern-Prozessoren (-7,87 Prozent) und 32 GB RAM (-8,19 Prozent) erkannt als im Vormonat. Auch der einstige Aufschwung der QHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixel (-7,17 Prozent) scheint vorerst vorbei zu sein. Der Anteil an 8-Kern-Chips, 64 GB RAM und 4K-Auflösung steigt nur leicht.Der aktuellen Statistik zufolge ist der Durch­schnitts­spie­ler auf Steam mit einem Sechskern-Prozessor von Intel, einer Nvidia GeForce RTX 3060 oder GTX 1650, 16 GB Arbeitsspeicher, Windows 10 und einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixel unterwegs.Bist auch du PC-Gamer? Lass uns in den Kommentaren gerne wissen, mit welcher Hardware und Software du unterwegs bist.