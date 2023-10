Im Oktober 2025 endet der Support für Windows 10 und damit auch die Bereitstellung von Sicherheitsupdates. Nun wendet sich die Non-Profit-Organisation PIRG mit einer Petition an Microsoft-CEO Satya Nadella. Das Ziel: Support verlängern, Elektroschrott vermeiden.

Nachhaltigkeitsziele in Gefahr

Zusammenfassung Support für Windows 10 endet im Oktober 2025

NPO PIRG startet Petition für Supportverlängerung

Ältere PCs können nicht auf Windows 11 upgraden

PIRG befürchtet großen Anstieg von ausrangierten Computern

40% der Windows 10-PCs erfüllen nicht die Anforderungen

Tools zur Überprüfung der Upgrade-Fähigkeit auf Windows 11 vorhanden