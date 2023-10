Windows 10: Optionales Update hilft u.a. bei Touchscreen-Problemen

Windows 10-Nutzer können die Neuerungen, die bald für alle Anwender bereit­gestellt werden, vorab auf den Rechner holen. Mit KB5031445 wurde ein optionales Preview-Update herausgegeben, das verschiedene Neuerungen mit sich bringt.

Die Aktualisierung ist für die 22H2-Fassung des Betriebssystems bestimmt. Es dient in erster Linie dazu, den Administratoren einen Test der kommenden Änderungen zu ermöglichen. Am nächsten Patch-Day im November werden die Neuerungen dann automatisch für alle Windows 10-Nutzer bereitgestellt. Das Vorschau-Update bringt die dann ebenfalls kommenden Sicherheits-Patches aber nicht mit.Microsoft hat in KB5031445 keine neuen Funktionen hinzugefügt. Das Update dient in erster Linie der Behebung verschiedener Fehler, die keine oder nur eine geringe Relevanz für die Sicherheit des Betriebssystems haben. Die meisten Bugs betreffen auch nur eine kleinere Zahl von Nutzern.Das wahrscheinlich gravierendste Problem, das von dem Update behoben wird, betrifft Anwender, die mit Touchscreens arbeiten. Diese funktionierten teils nicht mehr richtig, sobald noch ein zweiter Monitor angeschlossen wurde. Das sollte nach der Installation von KB5031445 nicht mehr der Fall sein.Weiterhin wurden auch Speicherlecks in verschiedenen Systemprogrammen wie beispielsweise ctfmon.exe behoben. Hinzu kommen für hiesige Nutzer wenig relevante Änderungen, so funktioniert nun beispielsweise auch die Sommerzeit-Umstellung in Syrien.Windows 10-Nutzer können dieses Update installieren, indem sie in den Einstellungen auf "Windows Update" klicken und manuell eine "Suche nach Updates" durchführen. Hier erscheint dann das Angebot, woraufhin es noch nötig wird, auf "Herunterladen und installieren" zu klicken. Auch ein manueller Download aus dem Microsoft Update Katalog ist möglich. Nach der Installation dieses Updates wird Windows 10 22H2 auf die Build-Nummer 19045.3636 aktualisiert.