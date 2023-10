Oktober-Sicherheitsupdate für Windows 10 lässt sich nicht installieren

Microsoft hat grundlegende Probleme mit den Updates vom Oktober-Patch-Day bestätigt . Bei Nutzer von Windows 10 können die Probleme dazu führen, dass das Update nicht installiert werden kann - obwohl der PC zunächst einen Fortschritt beim Update anzeigt.

Update-Probleme für Windows 10

KIR-Update gestartet

Fehlerbeschreibung KB5031356

Microsoft hat Berichte über ein Problem erhalten, bei dem Windows-Updates, die am 10. Oktober 2023 veröffentlicht wurden (KB5031356), nicht installiert werden können. Die Geräte zeigen möglicherweise zunächst den Fortschritt an, schließen dann aber die Installation nicht ab.

Unseren Berichten zufolge ist einer der am häufigsten auftretenden Fehler der Fehler 8007000D (ERROR_INVALID_DATA). Dieser Fehler kann in der Windows Update-Ansicht unter Systemeinstellungen durch Auswahl von Updateverlauf gefunden werden.

Weitere Hinweise zu Qualitätsupdate-Installationsfehlern finden Sie unter Problembehandlung bei der Aktualisierung von Windows.

Lösung: Dieses Problem wird mit dem Known Issue Rollback (KIR) behoben. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis die Lösung automatisch auf Consumer-Geräte und nicht verwaltete Unternehmensgeräte übertragen wird.

Falls erforderlich, können die folgenden manuellen Schritte verwendet werden, um die Wiederherstellung zu beschleunigen:

Führen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator aus. Öffnen Sie dazu das Startmenü und geben Sie "cmd" ein. Wählen Sie auf der rechten Seite der Suchergebnisse die Option "Als Administrator ausführen".

Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster den folgenden Befehl ein, um einen Wiederherstellungsbefehl auszuführen: Dism /online /cleanup-image /RestoreHealth

Warten Sie, bis der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, und schließen Sie dann das Fenster. Sie können nun wieder über die Ansicht Windows Updates in den Einstellungen nach Updates suchen.

Die Einstellungsansicht von Windows Updates finden Sie immer, wenn Sie das Startmenü öffnen und "Windows Updates" eingeben. Wählen Sie dann in den Suchergebnissen "Nach Updates suchen".

Zusammenfassung Microsoft bestätigt Probleme mit Oktober-Updates für Windows 10

Betroffen ist das Update KB5031356 (Build 19045.3570)

Nutzer erhielten beim Update-Versuch Fehlercode 0x8007000d

Microsoft arbeitet an Lösung, betroffen sind Versionen 22H2 und 21H2

Known Issue Rollback (KIR)-Update gestartet zur Fehlerbehebung

KIR-Update versetzt betroffene Geräte in Zustand vor fehlerhaftem Update

Korrigiertes Update wird erneut zur Verfügung gestellt

Das geht aus einer neuen Meldung von Microsoft hervor. Im Windows Release Health Dashboard informiert das Windows-Team jetzt über neue, bestätigte Probleme.Betroffen ist das Update KB5031356 (Build 19045.3570). Schon kurz nach dem Start des Updates gab es dazu die ersten Fehlermeldungen bei Nutzern. Die Beschwerden häuften sich, Anwender erhielten beim Versuch, das Update zu installieren nur den Fehlercode 0x8007000d. Bei anderen brach die Aktualisierung ohne Hinweis ab, manchmal auch unbemerkt.Laut Microsoft arbeitet man bereits an einer Lösung. Betroffen sind laut ersten Erkenntnissen Nutzer der Client-Versionen von Windows 10 22H2 und 21H2. Wer das Update nicht installieren konnte, muss aktuell nichts weiter machen, nur abwarten. Microsoft hat den zugrunde liegenden Fehler bereits behoben.In diesem Fall kam dazu wieder ein sogenanntes Known Issue Rollback (KIR)-Update zum Einsatz. Damit wird die Problembehandlung automatisch gestartet, um eine Ausbreitung des Fehlers zu verhindern. Ein KIR-Update dient zum einen dazu, dass bereits betroffene Nutzer-Geräte per Update wieder in den Zustand von vor einem fehlerhaften Update versetzt werden und spielt dann ein bereinigtes Update aus.Zum anderen korrigiert es die betroffenen Updates serverseitig und sorgt dafür, dass in Zukunft nur das bereinigte Update für neue Installationen genutzt werden kann. Die Verteilung des KIR-Updates wurde am 13.Oktober gestartet. Das ursprüngliche Update wurde gestoppt, korrigiert und wieder neu zur Verfügung gestellt.