Windows 10: Optionales Update behebt Speicherleck und andere Fehler

Microsoft hat für die letzte noch voll unterstützte Windows 10-Version den Test für das optionale, nicht sicherheitsrelevante Update gestartet. Die Freigabe an alle Nutzer erfolgt in der letzten Oktober-Woche. Es gibt in diesem Monat allem Anschein nach keine neuen Funktionen.

KB5031445 startet nur Fehlerbehebungen

Windows 10 22H2 KB5031445

Das Update behebt ein Speicherleck in ctfmon.exe.

Das Update behebt ein Speicherleck in TextInputHost.exe.

Das Update behebt ein Problem, das Touchscreens betrifft. Sie funktionieren nicht ordnungsgemäß, wenn Sie mehr als eine Anzeige verwenden.

Das Update behebt einen Fehler, der auftritt, wenn Sie mit v4-Druckertreibern drucken.

Das Update behebt ein Problem, das Outlook betrifft. Es reagiert nicht mehr. Dies tritt auf, wenn Sie auf einem IPP-Drucker (Internet Printing Protocol) drucken, der eine langsame Reaktionszeit hat.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Konnektivität beeinträchtigt. Er geht verloren. Dies tritt auf, wenn Sie eine zweite Netzwerkschnittstellenkarte (NIC) hinzufügen, die kein Standardgateway hat.

Mit diesem Update werden die COSA-Profile (Country and Operator Settings Asset) für bestimmte Mobilfunkbetreiber auf den neuesten Stand gebracht.

Das Update behebt ein Problem, das Windows Defender Application Control (WDAC) betrifft. Dessen "Zulassen"-Richtlinien blockieren möglicherweise die Ausführung einiger Binärdateien.

Das Update behebt ein Problem, das sich auf robocopy auswirkt. Mit dem Schalter /efsraw werden Daten nicht mehr ordnungsgemäß kopiert.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Zusammenfassung Test für optionales Update von Windows 10-Version 22H2

Verfügbarkeit für Nutzer des Release Preview-Kanals

Keine neuen Funktionen, nur wenige Änderungen

Manuelle Installation über Insider-Programm

Änderungen ab Ende Oktober für alle Nutzer

Verbesserungen für Sommerzeit, Speicherlecks, Druckprobleme

Fehlerbehebungen für Touchscreens, Outlook, Netzwerkkonnektivität, Windows Defender

Das hat Microsoft im Windows-Blog angekündigt . Das Update KB5031445 steht ab sofort für Windows 10-Nutzer zur Verfügung, die Windows 10 in Version 22H2 laufen und sich für den Release Preview-Kanal angemeldet haben.Das Build mit der Nummer 19045.3633 kommt dann automatisch über Windows Update. Anders als in den Vormonaten scheint Microsoft für das kommende Update keine neuen Funktionen eingeplant haben.Insgesamt gibt es im Vergleich zu den vorangegangenen Updates in diesem Monat nur wenig bisher aufgelistete Änderungen.Das könnte sich noch bis zur finalen Freigabe ändern, was aber wenig wahrscheinlich ist. Wer möchte, kann das Update im Rahmen des Insider-Programms ab sofort manuell installieren und von den Änderungen profitieren. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags. Wir haben die Highlights für euch übersetzt.Das Update KB5031445 ist ein sogenanntes Vorschau-Update. Nach dem Test werden die Änderungen an alle Nutzer als optionales Update Ende Oktober oder als Patch-Day-Update in der zweiten November-Woche verteilt.Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen: