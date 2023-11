Windows 10 bekommt Copilot - Update soll KI-Bot nachrüsten

Microsoft will seinen KI-Assistenten Windows Copilot bald auch den Nutzern von Windows 10 anbieten. Dazu wird das ältere Betriebssystem laut den Quellen eines Medienberichts ein entsprechendes Update erhalten. Die Redmonder wollen so die Reichweite von Copilot steigern.

Copilot-Button landet in der Taskleiste von Windows 10

Bis zu einer Milliarde weitere Copilot-User

Zusammenfassung Windows Copilot bald für Windows 10

Update rüstet KI-Assistenten nach

KI-Button in Taskleiste geplant

1 Milliarde Windows-10-Nutzer monatlich

Ziel: 1,4 Milliarden Copilot-Nutzer

Neue Windows-Strategie auf KI fokussiert

Weitere Windows-11-Features für Windows 10 möglich

Auch Windows 10 soll bald mit KI-Funktionen aufgebohrt werden, womit zunächst nur die Integration des Windows Copilot gemeint ist. Microsoft will dazu laut einem Bericht von Windows Central in näherer Zukunft ein Update für den Vorgänger von Windows 11 ausliefern, mit dem der KI-Assistent nachgerüstet wird.Wie unter Windows 11 soll mit dem neuen Update auch unter Windows 10 ein Button für den Zugriff auf Copilot direkt in der Taskleiste landen. Drückt man diese Taste, wird dann künftig auch unter Windows 10 die gleiche Seitenleiste geöffnet, über die man mit dem KI-Bot interagieren kann, um allerhand Aufgaben automatisiert von der generativen Künstlichen Intelligenz erledigen zu lassen.Der Grund für die Entscheidung, Windows Copilot auch unter Windows 10 anzubieten, soll im noch immer riesigen Marktanteil des älteren Betriebssystems liegen. Aktuell wird Windows 10 noch auf rund einer Milliarde Systeme jeden Monat aktiv genutzt, während Windows 11 bisher "nur" auf rund 400 Millionen monatlich aktive Nutzer kommt.Microsoft kann mit dem Update zur KI-Integration in Windows 10 also potenziell ein riesiges Publikum ansprechen und später behaupten, man habe rund 1,4 Milliarden Systeme, auf denen Copilot theoretisch für die Entwickler von Plug-ins attraktiv sei, damit diese Anreize haben, für diese und nicht eine andere KI-Plattform neue Erweiterungen zu kreieren.Der Ansatz, Windows 10 mit neuen Features aufzurüsten, die eigentlich exklusiv in Windows 11 sind, soll auf eine geänderte Strategie der neuen Leistung des Windows-Teams zurückgehen. Microsoft hatte nach dem Abschied von Panos Panay als Chef der Entwicklung von Windows eine interne Umstrukturierung vorgenommen und wichtige Stellen mit Mitarbeitern besetzt, die klar auf eine Ausrichtung auf KI- und Cloud-Produkte hinarbeiten.Neben Copilot sollen bald auch einige andere Neuerungen aus Windows 11 durch Updates in Windows 10 nachgerüstet werden. In diesem Zusammenhang steht auch eine Verlängerung des Supports für das alte Betriebssystem im Raum, der aktuell im Oktober 2025 auslaufen würde. Eine Entscheidung darüber soll aber bislang nicht gefallen sein.