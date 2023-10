iPhone-Besitzer behalten ihre Smartphones länger als Android-Nutzer

iPhones haben laut einem neuen Bericht einen langsameren Austauschzyklus als Android-Smartphones . Demnach behalten über 60 Prozent der iPhone-Besitzer ihr Gerät länger als zwei Jahre - und das hat ganz verschiedene Gründe.

Die Daten widersprechen der Annahme, dass iPhone-Nutzer wohlhabender und technikbewusster sind.

Das meldet das Online-Magazin Apple Insider und zitiert dabei einen neuen Bericht der Analysefirma Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Es geht dabei um Nutzer in den USA.Obwohl die installierte Basis von iPhones und Android-Telefonen in den USA in etwa gleich groß ist, behalten iPhone-Besitzer ihre Geräte aufgrund von Faktoren wie der Verarbeitungsqualität tendenziell länger.Frühere Berichte von CIRP haben gezeigt, dass die Menschen ihre iPhones länger behalten, bevor sie ein Upgrade durchführen. Dies war eine Veränderung gegenüber dem Trend während der COVID-19-Pandemie, als die Menschen ihre iPhones häufiger aufrüsteten.Ein neuer Bericht des CIRP gibt nun weitere Einblicke, die bestätigen, dass iPhone-Nutzer ihre Smartphones wieder seltener austauschen. Außerdem gibt es dieses Mal in dem Bericht auch mehr zu erfahren über die Austausch­ge­wohn­heiten von Android-Nutzern. Im Einzelnen hatten 61 Prozent der iPhone-Käufer ihr vorheriges iPhone zwei Jahre oder länger, verglichen mit 43 Prozent der Android-Besitzer.Darüber hinaus hatten 29 Prozent der iPhone-Besitzer ihr letztes Gerät drei Jahre oder länger, während nur 21 Prozent der Android-Besitzer dasselbe behaupten konnten. Auf der anderen Seite hatten nur 10 Prozent der iPhone-Besitzer ihr vorheriges Gerät für ein Jahr oder weniger, verglichen mit fast einem Viertel der Android-Besitzer (21 Prozent).Die landläufige Meinung besagt, dass iPhone-Besitzer wohlhabender und technik- und stilbewusster sind, während Android-Nutzer in der Regel eher auf ihr Budget achten. Die Daten stimmen jedoch nicht mit diesen Annahmen überein, und das CIRP bietet eine Reihe von Erklärungen.Das iPhone wird jährlich aktualisiert, sodass es für die Verbraucher nur einen jährlichen Anreiz gibt, ein neues Gerät zu kaufen. Im Gegensatz dazu bietet das Android-Ökosystem mit Marken wie Samsung, Google und Motorola jedes Jahr häufig mehrere neue Versionen an.Das gibt Android-Nutzern mehr Möglichkeit, ein Upgrade in Betracht zu ziehen, auch wenn innerhalb der Android-Community Markentreue besteht.