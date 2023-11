Seit Jahren arbeitet Apple an eigenen Batterien, die die Akku­lauf­zeiten von iPhones, iPads und Co. deutlich verlängern sollen. Experten gehen derzeit davon aus, dass die neue Akku-Technologie bereits im Jahr 2025 ihr Debüt in mobilen Geräten feiern könnte.

Apple nimmt die Zügel nicht nur bei der Produktion von iPhone- und Mac-Chips selbst in die Hand, das Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino plant zudem auch seine eigene Akku-Revolution. Das Ziel bis 2025: Batterien mit einer deutlich verbesserten Leistung und infolgedessen längeren Akkulaufzeiten für die eigenen Smartphones, Tablets und Laptops.Wie das koreanische Branchenmagazin ETNews berichtet, steigt Apple tief in die Materie ein und entwickelt eine "völlig neue Zusammensetzung" des Anoden- und Kathodenmaterials seiner Batterien. Die richtige Kombination aus Materialien wie Nickel, Kobalt, Mangan und Aluminium entscheidet am Ende über die mögliche Leistungsabgabe und Zuverlässigkeit der Akkus.Im Detail soll Apple unter anderem mit Kohlenstoff-Nanoröhren (CNT) experimentieren, welche die Übertragung von Elektronen zwischen dem Anoden- und Kathodenmaterial erleichtern sollen. Anstelle des oft thematisierten Materials Grafit ist zudem die Rede von einem erhöhten Anteil an Silizium , das die Batteriekapazität erhöhen und die Lade- und Entladezeit verkürzen soll.Seit mehr als fünf Jahren verdichten sich die Gerüchte rund um eine Apple-Batterie, die in der Vergangenheit vorrangig mit einem möglichen Elektroauto aus Cupertino in Verbindung gebracht wurde. Nun allerdings soll der Fokus vorerst auf mobilen Geräten liegen - etwa dem iPhone, iPad , der Apple Watch , MacBooks und der kommenden Mixed-Reality-Brille Vision Pro.Aktuell bietet das iPhone 15 Pro Max Akkulaufzeiten von bis zu 29 Stunden, iPads erreichen mit einer Ladung oft bis zu 10 Stunden und MacBooks liegen bei bis zu 22 Stunden. Reicht das aus oder sollte es deutlich mehr sein? Sagt es uns gerne in den Kommentaren.