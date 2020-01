Microsoft Outlook-App für Android (APK)

Mail-Client mit Cloud-Anbindung

Microsoft hat die offizielle und kostenlose Outlook-App für Android veröffentlicht, hier Version 4.1.11. Diese basiert weitgehend auf dem im Dezember 2014 gekauften Mail-Client Acompli. Integriert sind auch alle Funktionen, die Acompli schon bisher ausgezeichnet haben, darunter der schnelle Zugang zu Kalender, Kontakten, Dateien und natürlich auch Mails.Eine beliebte Funktion von Acompli und nun auch Outlook ist das Archivieren oder Löschen von Mails per Wisch auf die Seite. Per Cloud kann man außerdem auf die Dienste OneDrive, Google Drive und Dropbox zugreifen. Die Outlook-App funktioniert mit Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (einschließlich Hotmail und MSN), Gmail, Yahoo Mail und iCloud.Die hier angebotene APK-Datei bekommen Sie am schnellsten auf Ihr Smartphone oder Tablet, indem Sie unsere Downloadseite () direkt auf dem Gerät besuchen und die App dann dort herunterladen. Alternativ können Sie die Datei auch am PC herunterladen und anschließend auf das Gerät übertragen, beispielsweise mit AirDroid oder über eine USB-Verbindung.Beachten Sie außerdem, dass Sie für die Installation auf Ihrem Smartphone Anwendungen aus unbekannten Quellen zulassen müssen. Die entsprechende Option finden Sie, wenn Sie die Einstellungen öffnen und dann in den Bereich "Sicherheit" wechseln.