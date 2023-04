Tüftler bieten BlackBerry-Tastatur für Windows-PC, iPhone & Android

Der einstige Smartphone-Pionier BlackBerry dient heute nur noch als Stoff für Filme und Bücher, doch die Hardware-Tastaturen der Mobiltelefone des kanadischen Herstellers sind bis heute legendär. Jetzt kann man ein BlackBerry-Keyboard dank eines cleveren Bastelgehäuses auch am iPhone , PC, Tablet oder Laptop verwenden.

Zusammenfassung BlackBerry-Keyboard kann an iPhone, PC, Tablet und Laptop genutzt werden

Raspberry Pi RP2040 MCU erkennt und verarbeitet Eingaben

Kann als generisches USB-HID-Gerät verwendet werden

Gehäuse aus transparentem Kunststoff, Bluetooth-Modul optional

Trackpad mit optischem Tracking-Sensor zur Maussteuerung

Weitere Kniffe zur Simulation fehlender Tasten

Über Tindie für 32 Euro erhältlich

Tindie

Wie Gizmodo feststellte, wird über die Plattform Tindie schon seit dem letzten Frühjahr von der Firma Solder Party ein Mini-Keyboard auf Basis einer Tastatur aus dem BlackBerry Q20 angeboten , das sich auf Wunsch mit modernen Geräten aller Art verbinden lässt. Auf diesem Weg kann man die Hardware-Tastatur aus einem der bekanntesten BlackBerry-Modelle nun im Jahr 2023 an allerhand modernen Geräten nutzen.Möglich wird dies, weil die Entwickler die Eingaben des Q20-Keyboards mithilfe eines Raspberry Pi RP2040 MCU erkennen und umsetzen, sodass sie über einen USB-C-Port an das jeweilige Hostgerät weitergereicht und verarbeitet werden können. Man kann das kleine, alte Smartphone-Keyboard also problemlos als generisches USB-HID-Gerät an PCs mit Windows, Linux oder macOS und auch bei Smartphones mit iOS oder Android sowie an Single-Board-Computern wie dem Rasperry Pi verwenden.Das Mini-Keyboard, bei dem die Tastatur übrigens nicht etwa aus dem Altteilefundus stammt, sondern ein eigentlich als Ersatzteil gefertigtes Modell verwendet wird, steckt in einem transparenten Kunststoffgehäuse. Bei Bedarf lässt sich sogar ein Bluetooth-Modul in dem Gehäuse unterbringen, einen Akku gibt es allerdings nicht.Das BB Q20 Keyboard mit Trackpad besitzt, wie der name es schon sagt, sogar den optischen Tracking-Sensor am oberen Rand, so dass man damit auch den Mauszeiger bewegen kann. Drückt man auf das Trackpad, wird ein Klick auf die linke Maustaste ausgelöst. Hält man es gedrückt, wird ein rechter Mausklick simuliert. Darüber hinaus haben die Entwickler einige weitere Kniffe integriert, um andere fehlende Tasten zu simulieren oder zu ersetzen.Solder Party verkauft das kleine BlackBerry-Keyboard über die Website Tindie zum Preis von umgerechnet rund 32 Euro.