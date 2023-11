Irreführend oder clever? "Shot on an iPhone" führt zu Diskussionen

Beim letzten Event hatte Apple stolz verkündet: Alle Aufnahmen wurden mit einem iPhone 15 Pro gemacht. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass auch noch teures Zusatz-Equipment auf höchstem Niveau hilft. Das Netz diskutiert: Täuschung oder normal?

Die Kontroverse um Apples 'Shot on iPhone'

Zusammenfassung Apple nutzt iPhone 15 Pro für Aufnahmen bei Events

Teures Zusatz-Equipment unterstützt hohe Bildqualität

Kontroverse Diskussionen über "Shot on iPhone"-Aussage

Apple veröffentlicht Behind-the-Scenes-Inhalte

Kritik: Apple weckt unrealistische Kundenerwartungen

Wer sich mit Video-Produktionen auskennt, weiß, dass neben der Kamera viele weitere Faktoren für einen hochwertigen Look sorgen. Hinter der Linse wird für gewöhnlich sehr viel Zeit und Geld in die Beleuchtung der Szenen gesteckt, darüber hinaus können Geräte wie Bildstabilisatoren oder andere Aufbauten für Kamerafahrten zum Einsatz kommen.Bei Apple und seinem letzten Event war das nicht anders. Allerdings kam als Kamera ein iPhone 15 Pro Max zum Einsatz, der Konzern verkündete stolz "Shot on iPhone".Genau diese Aussage führt jetzt im Netz zu durchaus kontroversen Diskussionen. Der bekannte YouTuber Marques Brownlee zeigt sich begeistert von der Art, wie Apple die sündhaft teuren Kameras in seiner Produktion mit einem iPhone ersetzen kann. Für ihn ist es ganz selbstverständlich, dass nur zusammen mit teuren weiteren Equipment der typisch hochwertige Apple-Look entstehen kann.Wie ein Blick auf die Diskussionen rund um das Event und die von Apple selbst veröffentlichten Behind-the-Scenes-Aufnahmen zeigt, finden andere, dass der Konzern mit seiner simplen Aussage "mit dem iPhone aufgenommen" deutlich zu kurz greift. Manche erheben sogar den Vorwurf, dass der Konzern bei Kunden Erwartungen weckt, die so ohne zehntausende Euro von zusätzlichem Equipment und hohem Produktionsaufwand auch mit dem iPhone nicht realisierbar sind.Apple zeigt, was mit dem Smartphone möglich ist, weist jedoch während des Events wohl sehr bewusst nicht explizit darauf hin, dass professionelle Produktionen dieser Art noch viel mehr erfordern. Allerdings zeigt der Konzern mit der Veröffentlichung der Inhalte von hinter den Kulissen auch, dass man diese Tatsache nicht wirklich verstecken will. Etwas Spott für "Shot on an iPhone" muss der Konzern aber trotzdem über sich ergehen lassen.