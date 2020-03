iPhone-Jailbreak kann über Android-Smartphones durchgeführt werden

Das Jailbreak-Tool "checkra1n" hat eine Aktualisierung erhalten. Ab sofort ist es möglich, das mobile Betriebssystem von Apple mit Hilfe eines An­dro­id-Smartphones zu ent­sper­ren. Zum Start der Software mussten die Nutzer hierfür noch zwingend über einen Mac verfügen.

Neustart erfordert weiteren Jailbreak

Reddit/u/stblr

Im September 2019 wurde ein Exploit bekannt, mit welchem alle iPhones vom iPhone 4S bis zum iPhone X geknackt werden können. Das erste Jailbreak-Tool, das diese Lücke ausnutzt, wurde "checkra1n" genannt. Die Software wurde ursprünglich Anfang November vorgestellt. Nun hat das Programm ein Update erhalten. Das Jailbreak-Tool steht nun in der neuesten Ver­si­on 0.9.8 zum kostenlosen Download zur Verfügung.Wie der Reddit-Nutzer " stblr " berichtet, ist "checkra1n" nun für Linux- und Android-Geräte erhältlich. Damit ist es möglich, ein iPhone oder iPad unterwegs mit Hilfe eines weiteren Smart­pho­nes zu entsperren. Das iOS-Gerät muss le­dig­lich über einen Adapter mit dem USB-Port des Android-Smartphones verbunden werden. Das Android-Gerät muss jedoch selbst gerootet worden sein. Zukünftig lässt sich "checkra1n" auch in Zu­sam­men­hang mit Windows-Rechnern nutzen. Eine ent­sprech­en­de Version soll sich be­reits in Entwicklung befinden.Mit "checkra1n" wird allerdings nur ein sogenannter "semi-tethered" Jailbreak erreicht. Da­mit muss das Tool nach jedem Neustart des iPhones oder iPads erneut ausgeführt werden. Die Jailbreak-Software basiert auf der unpatchbaren Hardware-Schwachstelle "checkm8". Hier­bei handelt es sich um einen Boot-ROM-Exploit, der jede Apple A-CPU betrifft. Da das Problem nicht über ein Software-Update behoben werden kann, lässt sich die Schwachstelle auch mit der aktuellen iOS-Version 13.3.1 noch ausnutzen.