Googles KI zum Schreiben von E-Mails startet für Android und iPhone

Mit "Hilf mir schreiben" für Gmail hatte Google-CEO Sundar Pichai im Mai ein weiteres spannendes KI-Feature vorgestellt . Dabei unterstützt eine KI Nutzer mit Schreib-Vorschlägen in E-Mails. Nun startet der Test auf iPhone und Android-Smartphones

KI füttern, Ergebnis prüfen und ausarbeiten lassen

Zusammenfassung Google-CEO Sundar Pichai stellte im Mai ein KI-Feature namens "Hilf mir schreiben" vor.

Google hat das E-Mail-Schreibwerkzeug nun auch auf Android- und iOS-Geräte gebracht.

Die KI unterstützt Nutzer mit Schreib-Vorschlägen in E-Mails.

"Hilf mir schreiben" ist Teil des Testprogramms Google Workspace Labs.

Nutzer starten die KI über die Schaltfläche "Verfassen".

Ein Ausprobieren setzt eine Anmeldung bei Google Workspace Labs voraus.

Derzeit lässt Google keine Tester aus Deutschland zu.

Das meldet das Online-Magazin 9to5Google . Entdeckt wurde das neue Tool zum Schreiben von E-Mails nun auf Android und iOS, es ähnelt der bereits von Google präsentierten Desktop-Version der Gmail-KI.Google hat demnach damit begonnen, das E-Mail-Schreibwerkzeug "Hilf mir schreiben" auf Android- und iOS-Geräte zu bringen. Das generative KI-Tool, das derzeit noch ein Teil von Google Workspace Labs ist, wurde auf der Entwicklerkonferenz Google I/O 2023 im Mai angekündigt und ist bereits in der Webversion von Gmail für erste Nutzer zum Ausprobieren verfügbar.Die KI wird dabei mit natürlich-sprachlichen Eingaben gefüttert, auf deren Basis dann E-Mails mit den entsprechenden Anforderungen verfasst werden. Der E-Mail-Entwurf kann mit verschiedenen Optionen wie "Formalisieren", "Ausarbeiten", oder "Kürzen" verändert werden, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Alternativ kann man das KI-Tool bitten, Texte neu zu schreiben, wenn ein Entwurf nicht gefällt."Hilf mir schreiben" ist als Teil von Google Workspace Labs verfügbar, einem Testprogramm, das es Nutzern ermöglicht, neue KI-Funktionen in Googles Arbeitsanwendungen wie Gmail, Docs oder Slides auszuprobieren."Hilf mir schreiben" ist in der Gmail-App für Android oder iPhone zu finden. Man startet die KI laut 9to5google über die Schaltfläche "Verfassen". Das Ausprobieren der E-Mail-KI setzt eine Anmeldung bei den Google Workspace Labs voraus. Derzeit lässt Google allerdings noch keine Tester aus Deutschland dafür zu.