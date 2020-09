Microsoft Launcher - Alternativer Homescreen als Android-APK

Microsoft Launcher für Android

Dieser Download der Microsoft Launcher App ermöglicht die APK-Installation der aktuellen Homescreen-Alternative auf nahezu allen Android-Smartphones.Neben dem bloßen Schnellzugriff auf installierte Apps bietet der Microsoft Launcher 6.2.200803.90812 unter anderem eine au­to­ma­ti­sche Sortierfunktion, eine Kontaktliste und Erinnerungen für Ihr Smart­phone oder Tablet.Das Microsoft-Garage-Projekt war ursprünglich unter dem Namen "Arrow Launcher" gestartet, es wurde inzwischen aber umgetauft. Der Launcher wurde stark auf hohe Performance und geringen Akkuverbrauch optimiert und sollte daher selbst auf älteren Geräten problemlos laufen. Allerdings wird mindestens Android 5.0 vorausgesetzt.Auf dem Homescreen zeigt der Microsoft Launcher eine Übersicht der in letzter Zeit am häufigsten verwendeten Apps an, sodass die mühselige Suche nach der Lieblings-App entfällt. Microsoft verspricht, dass die App fortlaufend vom Nutzer lernt und so immer bessere Ergebnisse liefert.Durch das Wischen nach Links oder Rechts erfolgt der Wechsel zu weiteren Homescreens, auf denen dann die zuletzt geöffneten Fotos, Videos und Downloads aufgeführt sind, sowie eine Übersicht der wichtigsten Kontakte. Diese können auch direkt angerufen werden. Über die Einstellungen lässt sich ein zusätzlicher Homescreen aktivieren, auf dem Notizen und Erinnerungen festgehalten werden können.Die Auflistung aller installierten Apps erfolgt in einer alphabetisch sortierten Liste, die sich auch durch die Eingabe eines Stichwortes gezielt durchsuchen lässt. Darüber hinaus ist der Microsoft Launcher mit allen verfügbaren Widgets kompatibel, die übersichtlich auf einer Seite angezeigt werden.Zu den weiteren Merkmalen zählen eine Schnellstartleiste mit Zugriff auf Systemfunktionen wie den Flugmodus, WLAN, Bluetooth oder die Helligkeitsregelung, Unterstützung für Icon-Pakete von Drittanbietern und täglich wechselnde Bing-Wallpaper. Auf Wunsch lässt sich der Microsoft Launcher auch mit einem PC verknüpfen, sodass Bilder und Dokumente schnell vom Smartphone auf den PC übertragen werden.Der Microsoft Launcher hinterlässt einen sehr guten Eindruck und stellt eine interessante Alternative zu etablierten Apps wie dem Nova Launcher dar oder Pixel Launcher dar - vor allem dadurch, dass er viele zusätzliche Informationen und Funktionen auf dem Startbildschirm anzeigt.