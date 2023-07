Moment 4-Update: Hinweis in aktueller Windows 11-Version enthalten

Es gibt neue Hinweise darauf, dass Microsoft ein weiteres sogenanntes "Moment"-Update für Windows 11 in Vorbereitung hat: In der aktuellen Windows 11 Version 22H2 sind bereits die zur Freigabe vorgesehenen Pakete enthalten.

Ganz überraschend ist das nicht - Microsoft hatte vor Kurzem bereits bestätigt, dass das kommende Funktions-Update wieder nur ein verhältnismäßig kleines Update ist und mithilfe eines "Enablement Package" aktiviert wird Microsoft erklärte das so: "Die kommende Version 23H2 von Windows 11 hat denselben Wartungszweig und dieselbe Codebasis wie Windows 11, Version 22H2. Was bedeutet das für euch? Wenn ihr Windows 11, Version 22H2, verwendet, ist es ein einfaches Update auf Version 23H2 über ein kleines Aktivierungspaket (Enablement Package; eKB).... Und da beide Versionen denselben Quellcode verwenden, müsst ihr euch keine Gedanken über die Kompatibilität von Anwendungen oder Geräten zwischen den Versionen machen."Windows 11 Version 23H2 hat also dieselbe Codebasis wie die Version 22H2 - und da das nun seit einigen Tagen von Microsoft bestätigt ist, haben sich einige Enthusiasten auf die Suche nach den Hinweisen auf das kommende Update gemacht.Bei Deskmodder heißt es beispielsweise, dass die ersten .mum Daten schon in dem optionalen Juni-Update integriert sind. Hinter der Abkürzung .mum steckt die Dateierweiterung für eine Windows Update Package-Datei. In der Registry sollen zudem bereits die SV2Moment4-Einträge vorhanden sein."Die Einträge findet ihr unter C:\Windows\servicing\Packages. Wer dort gezielt nach SV2Moment4 sucht, wird die *.mum Dateien finden", schreibt Deskmodder.Moment 4 soll voraussichtlich Ende September/ Anfang Oktober freigeben werden. Welche Funktionen im Moment 4-Update enthalten sein werden, ist allerdings noch nicht offiziell bekannt. Vermutlich gehören dazu der neue, überarbeitet Datei Explorer, Windows Copilot und die Unterstützung von RAR und 7-Zip.