Windows 11 23H2: So überprüft ihr die korrekte Installation

Aktuell verteilt Microsoft mit Windows 11 23H2 das neueste Update für sein Betriebssystem. Doch wird die Installation auch korrekt durch­ge­führt? Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr überprüfen könnt, ob das Upgrade auf eurem PC erfolgreich installiert wurde.

Ist Windows 11 23H2 bereits installiert?

Windows 11 23H2: Installation in Einstellungen prüfen

Öffne die Windows 11-Einstellungen (⊞ + i)

Wähle den Menüpunkt "System" in der linken Navigation

Wähle den Menüpunkt "Info" in der mittleren Navigation

Finde die "Windows-Spezifikationen"

Erfahre unter "Version", ob 23H2 installiert ist

Windows 11 23H2: Der Check per "winver"-Befehl

Öffne die Windows 11-Suche (⊞ + S)

Sucht nach "Ausführen" und öffnet die App

Alternative: Ausführen mit ⊞ + R direkt öffnen

Ausführen mit ⊞ + R direkt öffnen Gebt im Textfeld winver ein

ein Bestätigt die Eingabe mit der Enter-Taste oder OK

Erfahre im neuen Fenster, ob 23H2 installiert ist

Wie installiere ich Windows 11 23H2?

In Zeiten gestaffelter Rollouts stellen sich viele Nutzer die Frage, ob die von Microsoft angekündigten Updates und Funktionen bereits auf ihrem System installiert wurden oder ob manuell nachgeholfen werden muss. So auch im Fall von Windows 11 23H2, dessen Features mit dem zuvor veröffentlichten Moment-4-Update auch für die ältere Version 22H2 erschienen sind.Dabei ist es vergleichsweise einfach zu überprüfen, ob das Windows 11 2023 Update bereits (automatisch) installiert wurde. Und das mit einfachen Bord­mit­teln, ohne die Nutzung von Drittanbieter-Software. Die Wege führen dabei in die Einstellungen und den "Ausführen"-Bereich des Betriebssystems.Um sich einen Überblick zu den Geräte- und Windows-Spezifikationen des PCs und infolgedessen über die installierte Windows 11-Version zu verschaffen, navigiert man in den Einstellungen in die Menüpunkte System -> Info.Hier werden nicht nur nützliche Informationen über den Gerätenamen, Prozessor, RAM und Co. angezeigt, sondern auch jene zum aktuellen Windows 11-Build, inklusive der Angabe der Versionsnummer.Eine für versierte Nutzer noch einfachere Methode führt in die sogenannte "Ausführen"-App von Windows 11. Dabei könnt ihr wahlweise über die Suche (⊞ + S) nach "Ausführen" suchen oder aber einfach die Tas­ten­kom­bi­na­tion ⊞ + R nutzen, um diese ohne Umwege zu öffnen.Gebt in das kleine Fenster nun den Befehlein und bestätigt mit der Enter-Taste bzw. dem OK-Button. Das nun erscheinender Fenster informiert euch über die installierte Windows 11-Version und die Build-Nummer.Windows 11 23H2 kann über die Windows-Update-Funktion innerhalb der Ein­stel­lun­gen heruntergeladen und installiert werden. Sollte euch das Update nicht direkt angeboten werden, hilft der Installationsassistent für Windows 11 Stellt darüber hinaus sicher, dass in euren Windows-Update-Einstellungen der Punkt "Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind" aktiv ist (siehe Screenshot oben), um Windows 11 23H2 schnellstmöglich zu erhalten.