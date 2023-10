Windows 11 und 12: Microsoft plant offenbar Abo-Modell für Endkunden

Der Redmonder Konzern hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr auf Abo-Modelle konzentriert, und zwar höchst erfolgreich. Das betrifft unter anderem Office bzw. Microsoft 365 sowie den Xbox Game Pass. Das könnte oder dürfte auch eine Zukunft von Windows sein.

Es ist mitnichten etwas Neues, sich Windows im Abo zu holen, allerdings betraf das bisher nur Unternehmensversionen des Betriebssystems. Doch in Redmond ist man auch längst zur Überzeugung gekommen, dass Software-Abos auch für Endanwender einen Nutzen haben, das zeigen die erwähnten Office- und Gaming-Pakete des Konzerns.Wer als Privatnutzer Windows in der Cloud ausführen und entsprechend auch in Form eines Abonnements bezahlen wollte, der hatte bisher aber keine Möglichkeit dazu. Doch nun mehren sich die Anzeichen, dass Microsoft so eine Möglichkeit vorbereitet. Deskmodder hat nämlich in aktuellen Canary-Builds von Windows 11 Hinweise auf eine Variante von Windows 365 für Endnutzer entdeckt.Denn Deskmodder ist im Vorab-Build (Canary-Versionen sind in der Regel die experimentellsten Vorschauen, die ein Software-Unternehmen anbietet), über die dortige slmgr.ini "gestolpert". Diese Datei wurde mit ihrem Pendant aus Windows 11 23H2 sowie dem aktuellen Dev-Build verglichen und in den letztgenannten Ausgaben fehlen folgende Einträge:Daraus kann man natürlich nicht direkt auf ein neues bzw. konkretes Produkt schließen, allerdings ist die Spekulation zu einer Abo-Ausgabe von Windows auch nicht besonders weit hergeholt - zumal das Unternehmen in den letzten Jahren eben vermehrt und auch erfolgreich auf Abos gesetzt hat.