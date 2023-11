Microsoft bestätigt indirekt Windows 12 im Rahmen von Office-Leaks

Es steht wohl fest, dass Microsoft einen Windows 11-Nachfolger ver­öffentlichen bzw. dass er Windows 12 heißen wird. Konkret hat sich der Konzern dazu aber nicht geäußert. Nun gab es einen recht eindeutigen Hinweis darauf, dass ein neues Windows kommt und auch wann.

Ursprünglich sollte Windows 10 das "letzte" Betriebssystem sein, das Microsoft veröffentlicht. Damals hieß es, dass Aktualisierungen als Dienst kommen werden, das dazugehörige Schlagwort lautete "Windows as a Service". Das Konzept eines sich ständig weiterentwickelnden Betriebssystem lebt zwar grundsätzlich weiter, der Name selbst aber wurde aber bekanntlich erneuert, und zwar auf Windows 11.Deshalb kann man auch davon ausgehen, dass Microsoft das Konzept weiterverfolgen wird, nämlich ein auf dem jeweiligen Vorgänger aufbauendes Windows mit einem neuen Namen zu veröffentlichen. Und hier kann man davon ausgehen, dass dieser Windows 12 lauten wird.Microsoft hat dazu auch schon diverse Andeutungen gemacht, allen voran die Betonung auf einen KI-Fokus, offiziell hüllt sich der Konzern aber in Schweigen. Doch es gibt dennoch Andeutungen und klare Hinweise, dass Windows 12 kommt, und zwar nächstes Jahr.Denn wie Neowin unter Berufung auf den Twitter- bzw. X-Nutzer @techosarusrex berichtet, hat Microsoft über das Windows-Insider-Programm mehr oder weniger bestätigt, dass nächstes Jahr ein "neuer Windows-Client" kommt. Zuvor hat techosarusrex geleakte Screenshots aus einer Office 2024-Preview geteilt und dabei mehrere Microsoft-Produkte aufgezählt, die 2024 kommen, darunter den erwähnten "New Windows Client".Dem antwortete @windowsinsider und schrieb: "Die Zukunft ist in der Tat strahlend hell." Natürlich ist das keine Bestätigung im klassischen Sinn, denn so ein Satz kann alles bedeuten. Microsoft kann hier ohne Probleme auf alles nur Denkbare verweisen. Dennoch kann und muss man feststellen, dass sich die Hinweise mehr als verdichten, dass Microsoft zum früheren dreijährigen Release-Zyklus zurückkehren wird.