Windows 11: So funktioniert das Aktivierungspaket von 22H2 auf 23H2

Diese Woche hat Microsoft das Update auf Windows 11-Version 23H2 freigegeben, das ist die große Aktualisierung dieses Jahres. Der Update-Prozess ist in vielen schnell durchgeführt und das liegt daran, dass 23H2 in vielen Fällen nur durch ein Enablement Package aktiviert wird.

Version 23H2 basiert auf 22H2

Windows 11 23H2 Update ist da! 🚀 Erfahren Sie alles über die neuesten Features, Verbesserungen und Installationsmöglichkeiten - von Automatik bis Expertenmodus. Neugierig? Werfen Sie jetzt einen Blick in unseren Artikel!

Aktivierung per "Hauptschalter"

Zusammenfassung Microsoft veröffentlicht Windows 11-Version 23H2 Update

Update-Prozess ist schnell, da meist nur ein Enablement Package aktiviert wird

23H2 ist keine vollständige Build-Aktualisierung, basiert auf vorheriger Version 22H2

Neue Funktionen von 23H2 sind bereits in 22H2 installiert, aber inaktiv

Nutzer von 22H2 bemerken nichts, bis das Aktivierungspaket eingesetzt wird

Aktivierungspaket ermöglicht Update von 22H2 auf 23H2 mit einem Neustart

Geräte der Version 22H2 erhalten automatisch das Aktivierungspaket bei Update auf 23H2

Wie neu ist Version 23H2 eigentlich? Das ist eine Frage, die auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu beantworten ist - oder vielleicht auch sehr schnell zu beantworten ist. Das klingt verwirrend, aber die Antwort lautet: In vielen Fällen ist das diesjährige Herbst-Update - in Form von KB5031455 - bereits auf dem System der Nutzer installiert und muss nur noch "angeknipst" werden. Das bedeutet, dass es sich bei 23H2 um kein vollständiges Build-Upgrade handelt, sondern die neueste Version auf der vorherigen, also 22H2 basiert.Wie genau das funktioniert, erklärt Microsoft nun in einem Support-Beitrag zu KB5027397: "Windows 11, Version 22H2 und 23H2 haben ein gemeinsames Kernbetriebssystem mit einem identischen Satz von Systemdateien. Daher sind die neuen Funktionen in Windows 11, Version 23H2, zwar im letzten monatlichen Qualitätsupdate für Windows 11, Version 22H2, enthalten, befinden sich aber in einem inaktiven und ruhenden Zustand."Davon merkt der Nutzer von 22H2 aber nichts, zumindest bis er das Enablement Package, also Aktivierungspaket, eingesetzt hat. Das bezeichnet der Redmonder Konzern als "Master Switch", dieser Hauptschalter dient zur schnellen Aktivierung von Windows 11 23H2."Das Aktivierungspaket ist eine großartige Option für die Installation eines umfassenden Funktionsupdates wie Windows 11, Version 23H2, da es ein Update von Version 22H2 auf Version 23H2 mit einem einzigen Neustart ermöglicht und so die Update-Ausfallzeit reduziert", so Microsoft weiter. "So können die Geräte die neuen Funktionen sofort nutzen. Geräte der Version 22H2, die Updates direkt von Windows Update erhalten, bekommen automatisch das Aktivierungspaket, wenn sie das Feature-Update auf Windows 11, Version 23H2 installieren."