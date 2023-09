Windows 11 23H2 ohne Drag-and-drop für Datei-Explorer-Adressleiste

Microsoft hat gerade sein großes Jahres-Update für Windows 11 gestartet, das mit vielen neuen Funktionen ausgestattet ist. Doch die neue Version 23H2 unterstützt nun kein Drag-and-drop mehr in der Adressleiste des Datei-Explorers - das führt zu Unverständnis.

Kontroverse um Drag-and-drop-Funktion

Drag-and-drop ohne Rückkehr?

Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Windows Latest hervor. Dabei entwickelt sich nun wieder eine Kontroverse um eine Funktion, die mal in einer Windowsversion vorhanden ist und mal nicht mehr.Als vor rund zwei Jahren das erste Windows 11-Update erschien, war es nicht möglich, Dinge auf die Taskleiste zu ziehen und dort abzulegen. Ein Jahr später wurde diese Funktion mit dem ersten großen Update auf Version 22H2 dann eingeführt Microsoft feierte das Update wie eine brandneue Sache, obwohl das Feature so schon zuvor bestand, und nur kurz verschwunden war. "Und es sieht so aus, als würde sich die Geschichte wiederholen", so Windows Latest.Das neue Windows 11 Update 23H2 befindet sich aktuell in der Vorbereitungsphase zur allgemeinen Verfügbarkeit und wird als optionales Aktivierungspaket mit Windows 11 KB5030310 ausgeliefert.Es bringt einen neu gestalteten Explorer mit einer neuen Startseite, einer Detail­ansicht, einem Empfehlungs­karussell, stärker abgerundeten Ecken und einer neuen Adress­leiste, die nun anstelle von Drag-and-drop statt­dessen OneDrive stärker integriert. Wie Microsoft in einem Support-Dokument anmerkt , hat das Windows-Team einige Änderungen an der Adress­leiste des Explorers vorgenommen. Laut einer Hilfe­seite gestaltet sich das jetzt so:"Die neugestaltete Adressleiste des Datei-Explorers erkennt lokale und Cloud-Ordner. Sie zeigt auch den Status Ihrer Datei an. Für Microsoft OneDrive-Benutzer enthält die Adressleiste jetzt den OneDrive-Synchronisierungsstatus und ein Kontingent-Flyout-Feld."Von Drag-and-drop ist dort keine Rede mehr, und das bringt tatsächlich ein Problem, wenn man es gewohnt war, so etwa Dateien oder Anwendungen über die Adressleiste abzulegen.Microsoft hat gegenüber Windows Latest bestätigt, dass die Funktion nicht mehr funktioniert: "Dies [Drag-and-drop] wird derzeit nicht von der aktualisierten Adressleiste unterstützt ... wir werden das Feedback weiter beobachten".