Microsoft setzt in letzter Zeit in jeder Hinsicht auf die KI-Karte und das bedeutet, dass man seine Suchmaschine Bing , Windows und auch ein­zelne Apps mit entsprechenden Features ausstattet. Nun startet als Preview die KI-Version von Paint, der sogenannte Cocreator.

Microsoft

MS Paint auf Steroiden

Canary- und Dev-Kanäle

Microsoft Paint war einst nicht viel mehr als ein simples Zeichenprogramm, das in der Regel nur für einfachste Anwendungsfälle eignete. Doch zuletzt hat Microsoft gefühlt drei Gänge hochgeschaltet und will aus dem Programm eine vollwertige bzw. leistungsfähige Grafik-Anwendung machen.Nun hat das Redmonder Unternehmen per Blogbeitrag bekannt gegeben, dass Microsoft Paint in der Windows 11-Version den sogenannten Paint Cocreator bekommt. Dabei handelt es sich um einen Text-zu-Bild-Generator: Man tippt also ein, was man haben will, und die KI-Software spuckt wenig später das hoffentlich gewünschte Ergebnis aus.Konkret kommt beim Cocreator Dall-E von OpenAI zum Einsatz, das dürfte kaum einen Branchenkenner überraschen, da Microsoft vor einer Weile eine milliardenschwere Investition in die Macher von ChatGPT und Co. getätigt hat. Seither kommen die OpenAI-Lösungen in zahlreichen Microsoft-Produkten zum Einsatz.Laut Microsoft ist der Paint Cocreator derzeit für Windows Insider der Canary- und Dev-Kanäle (Version 11.2309.20.0 oder höher) verfügbar und funktioniert grundsätzlich ganz so wie man das aus der Webversion bzw. den Online-Image-Creator her kennt. Man tippt mehrere Begriffe ein und daraufhin erschafft die Software mehrere Bilder, die hoffentlich das Gewünschte darstellen.Dabei gilt auch in der Paint-Version: Je besser man das, was man haben will, definiert, desto besser sind die Ergebnisse. Microsoft: "Man kann optional einen Kunststil auswählen. Wenn man auf Erstellen klickt, generiert Paint Cocreator drei Variationen von Kunstwerken, aus denen man wählen kann." Das bedeutet also, dass Paint einem das Definieren des Stils ein Stück weit abnimmt - bisher musste man bei solchen Bildgenerierungen möglichst exakte Prompts schreiben, um gute Ergebnisse zu bekommen. Dazu soll die neueste Version von Dall-E dank ChatGPT immer besser in der Lage sein, normal geschriebenes in Bilder zu verwandeln.Übrigens wird der Cocreator auch in den entsprechenden Kanälen nicht allen zur Verfügung gestellt: "Wir werden den Zugang zunächst langsam einführen. Wenn du das Update bekommst, musst du dich zunächst auf die Warteliste setzen lassen, indem du dich mit deinem Microsoft-Konto anmeldest und auf die neue Cocreator-Schaltfläche in der Symbolleiste klickst. Du bekommst eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn du in der Vorschau bist, und wir geben dir 50 Credits, damit du loslegen kannst. Mit jedem Guthaben kannst du eine neue Reihe von Bildern erstellen."