Microsoft rüstet das eigentlich auf simpelste Aufgaben beschränkte Bildbearbeitungsprogramm Paint, welches Windows seit fast 40 Jahren beiliegt, mit zwei neuen Features auf - und macht es damit überraschend deutlich vielseitiger.

Microsoft investiert immer mehr in uraltes Paint

Zusammenfassung Microsoft erweitert Bildbearbeitungsprogramm Paint um zwei neue Funktionen

Paint unterstützt nun die Verwendung von Ebenen (Layer) und Transparenz

Neuerungen wurden zuerst von Insider-Testern bemerkt und von Microsoft bestätigt

Durch Transparenz und Layer-Support wird Paint vielseitiger einsetzbar

Microsoft fügt KI-gestütztes Werkzeug zur Freistellung von Bildmotiven hinzu

PNG-Format wird für Bearbeitung von Bildern mit transparenten Bereichen genutzt

Neuerungen zunächst nur für Windows Insider-Tester in Dev- und Canary-Kanälen verfügbar

Wer mit Paint hantiert, konnte in den letzten Jahren vor allem von kleineren Verbesserungen profitieren, die sich aber fast ausschließlich auf die Bedienung beschränkten. Jetzt fügt Microsoft zwei neuen Funktionen hinzu, die man sonst nur von "großen" Bildbearbeitungs-Suiten wie Adobe Photoshop oder GIMP kennt - oder sie bei Paint nie erwarten würde.Nach gerade einmal 38 Jahren bekommt Microsoft Paint Unterstützung für die Verwendung von Ebenen (Layer) und Transparenz. Die Neuerung wurde zuerst von einigen aufmerksamen Insider-Testern bei X/Twitter bemerkt, mittlerweile aber auch von Microsoft in einem offiziellen Blog-Eintrag des Windows-Teams bestätigt.Man kann künftig also mehrere Ebenen mit Bildinhalten verwenden und diese überlagern, wobei es bisher keine Begrenzung für die Layer-Anzahl zu geben scheint - wenn man von den mit steigender Zahl schwindenden Hardware-Ressourcen mal absieht.Durch die Unterstützung für transparente Bildbereiche in Paint kann das Tool im Zusammenhang mit dem Layer-Support erheblich vielseitiger verwendet werden. Natürlich bleibt der Funktionsumfang dennoch weit hinter dem von anspruchsvolleren Tools zurück. Dennoch profitieren die Anwender von viel mehr Möglichkeiten, zumal Microsoft Paint auch mit einem KI-gestützten Werkzeug zur Freistellung von Bildmotiven bzw. der Entfernung von Bildhintergründen aufbohrt.Der Umgang mit Bildern mit transparenten Bereichen wird natürlich unter Verwendung des PNG-Formats realisiert. Paint unterstützt zwar schon lange die Bearbeitung und Speicherung von PNG-Dateien, doch konnte das in Windows enthaltene simple Malprogramm die Features dieses Formats bisher nicht vollumfänglich nutzen. Die jetzt angekündigten Neuerungen sind vorerst nur für Windows Insider-Tester aus den Dev- und Canary-Kanälen zugänglich, beginnend mit Paint Version 11.2308.18.0 und höher.