Microsoft arbeitet wieder an einem Schwung neuer Funktionen für die Paint-App. Dieses Mal geht es um individuelle Anpassungsmöglichkeiten für Pinsel-Werkzeuge. Es gibt allerdings noch keine Information dazu, wann die Verbesserungen für alle Nutzer starten.

Microsoft

Microsoft arbeitet an weiteren Paint-Funktionen

Zusammenfassung Microsoft erweitert Paint um neue Funktionen

Anpassbare Pinsel-Werkzeuge in Entwicklung

Kein Starttermin für Updates bekannt

Paint-Version 11.2402.20.0 mit Neuerungen

Fokus auf Verbesserungen nach Update-Pause

Neue Features umfassen Ebenen und KI-Bilderzeugung

Schieberegler für Pinselgröße wird getestet

Was bisher aber an die Öffentlichkeit gedrungen ist, ist recht interessant. Es geht um die Paint-Version 11.2402.20.0. Microsoft hat bereits zahlreiche neue Funktionen für Paint, den Standard-Bildeditor in Windows 10 und 11, veröffentlicht.Nachdem die App dann aber Jahre ohne große Updates geblieben war, hat sich Microsoft in jüngster Zeit wieder mehr auf Verbesserungen und auf neue Funktionen fokussiert. Die App erhielt bereits neue Funktionen wie Ebenen, Transparenz, einen Dunkelmodus, Hintergrundentfernung, KI-Bilderzeugung und vieles mehr. Doch die Liste wird nun weiter ergänzt. Wie der X-Nutzer @PhantomOfEarth entdeckt hat, wird Paint eine überarbeitete Pinsel-Anpassung erhalten.In der aktuellen Version können Sie einen von vier Pinseln aus einem Dropdown-Menü auswählen, doch dadurch ist man immer noch eingeschränkt, weil es nicht wirklich anpassbar ist.Mit einem kommenden Update wird einen Schieberegler auf der linken Seite der Leinwand platziert, mit dem die Pinselgröße direkt angepasst werden kann. Die Änderung wird bereits getestet. Laut dem Online-Magazin Deskmodder befindet sich ein entsprechendes Update in der Verteilung für Windows-Insider, die den Dev- oder Canary-Kanal nutzen. Bestätigt ist da aber bisher nicht.Die neuesten Paint-Upgrades sollten Teil der Version 11.2402.20.0 sein. Bislang gibt es dazu noch keine Ankündigung im Windows Blog.