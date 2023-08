Es geht weiter mit der Integration von KI in allen Bereichen von Windows 11 . Microsoft soll an Funktionen für Apps wie Paint, Fotos und das Snipping Tool arbeiten. In Bildern und Screenshots werden Inhalte erkannt, Paint wird zum ähnlich mächtigen Tool wie der Bing Image Creator

Microsoft wird nicht müde, neue Anwendungsfelder für KI in Windows 11 und seinen Programmen zu finden. Jetzt gibt es Berichte, dass das Unternehmen intern an großen Anpassungen für seine wichtigsten Standard-Apps arbeitet, die alle auf den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz aufsetzen.Wie Windows Central erfahren haben will, gehören zu den Apps, die sich aktuell aktiv in der Entwicklung befinden Paint, das Screenshot-Werkzeug Snipping-Tool und Fotos. Interessant: Die Quelle weist darauf hin, dass manche der neuen Funktionen nur mit spezieller Hardware wie NPUs (Neural Processing Unit) oder VPUs (Vision Processing Unit) funktionieren.Das wohl größte Update ist demnach für Paint in Arbeit. Microsoft will die Fähigkeiten, die mit dem Bing Image Creator aktuell im Netz verfügbar sind, direkt in die App integrieren. Damit würde die Zeichen-Anwendung um generative KI-Funktionen erweitert, die Inhalte auf Basis von Texteingaben kreieren kann.In Bezug auf die Fotos-App und das Snipping Tool klingen die beschriebenen Änderungen dagegen mehr nach Aufholjagd als Innovation. Demnach werden die Anwendungen um die Fähigkeit erweitert, Objekte, Personen und Texte in Fotos und Screenshots zu identifizieren. Nutzer können diese dann leichter auswählen und kopieren. iOS und Android haben solche Funktionen schon länger tief integriert.Laut Windows Central sind die Updates für die Windows-Apps aktuell noch in einem "experimentellen Stadium". Es kann vermutet werden, dass Microsoft bei seinem nächsten großen Event am 21. September weitere Details zur Zukunft der KI in Windows bekannt geben wird.