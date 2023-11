Microsoft Paint-App-Update fügt Dall-E Cocreator für alle Nutzer hinzu

Microsoft hat seinem althergebrachten Zeichenprogramm Paint jetzt wieder neue Funktionen spendiert: Wie schon im September vorab durchgesickert, wird auch Paint durch KI-Integration neue Extras erhalten.

Microsoft

Cocreator-Funktion für alle Paint-Nutzer

Keine Wartelisten mehr

Um Cocreator zu verwenden, öffnen Sie Microsoft Paint und wählen Sie das Cocreator-Symbol in der Symbolleiste, um das Cocreator-Seitenfenster anzuzeigen. Geben Sie in das Textfeld eine Beschreibung des Bildes ein, das Sie erstellen möchten. Sie können zum Beispiel "eine blaue Katze mit einem roten Hut" oder "eine Landschaft mit Bergen und einem See" eingeben. Seien Sie so detailliert wie möglich, um Ergebnisse zu erzielen, die Ihren Erwartungen entsprechen.

Nachdem Sie den Text eingegeben haben, wählen Sie einen Stil, in dem Sie Ihr Bild erstellen möchten, und klicken dann auf die Schaltfläche Erstellen. Cocreator generiert drei verschiedene Varianten des gewünschten Bildes. Sie können auf eine der Varianten klicken, um das Bild auf die Malfläche zu übertragen und mit der Erstellung zu beginnen.

Sie müssen ein Microsoft-Konto haben, um die Cocreator-Funktion in Paint nutzen zu können. Außerdem erhalten Sie 50 Credits, sobald Sie die Funktion aktiviert haben, wobei jeder Credit zur Erstellung eines Bildes in Cocreator verwendet wird.

Jetzt startet der nächste Rutsch an Neuerungen bei den sogenannten Cocreator-Funktionen, dieses Mal für alle Nutzer, also auch außerhalb des Insider-Test-Programms. Damit kann man nun auch in der Paint-App ein Bild einfach durch die Eingabe des gewünschten Motivs per natürlicher Sprache generieren lassen.Der auf Dall-E 3 basierende Bildgenerator von OpenAI wird dabei für neue Funktionen in der Paint-App genutzt. Entdeckt hatte diese Neuerungen der X-Nutzer "gogetgpt", angekündigt wurde der Start der Freigabe von Microsoft selbst bisher nicht. Der Test lief seit September gogetgpt schrieb: "Dall-E 3 ist jetzt in Paint für alle verfügbar. Die Integration erfolgt mit dem neuesten Windows 11-Update. Keine Wartelisten mehr, einfach auf die Schaltfläche Cocreator klicken, das Bild beschreiben, einen Stil auswählen und voilà! Das Ganze ist kostenlos und Paint ist wieder im Einsatz."Derzeit wird allerdings nur die englische Sprache für die Eingabe unterstützt. Die Cocreator-Funktionen sind vorerst nur in den USA, Frankreich, Großbritannien, Australien, Kanada, Italien und Deutschland verfügbar.Auf einer Support-Seite für Cocreator wird beschrieben, wie die neuen Paint-Funktionen funktionieren: