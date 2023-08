Windows 11: Für Microsoft Paint brechen jetzt dunkle Zeiten an

Heimlich, still und leise verlässt die neue Version von Paint die Insider-Kanäle und landet jetzt auf jedem Windows 11-System . Microsoft stattet seine Grafiksoftware mit einem dunklen Modus aus und nutzt das Update für Verbesserungen an der Benutzeroberfläche.

Microsoft

Zeichenprogramm erhält (endlich) den Dark Mode

Zusammenfassung Neue Version von Paint für Windows 11 veröffentlicht

Dunkler Modus jetzt in Paint-App verfügbar

Update war zunächst nur für Windows 11 Insider verfügbar

Paint-App passt sich an Systemeinstellungen an, separate Einstellung möglich

Neue Zoom-Optionen am unteren rechten Seitenrand der Leinwand

Benutzeroberfläche erhielt minimale Aktualisierung, Dialoge auf neuestem Stand

Optimierung von Zugriffstasten und Tastaturkürzeln in Paint

Mit der Veröffentlichung von Windows 11 hielt auch eine überarbeitete Version der Paint-App Einzug, die allerdings bis dato einen dunklen Modus (engl. Dark Mode) vermissen lies. Nicht nur alle 3- bis 6-Jährigen waren empört, dass ihre Spraydosen-Kunstwerke in heller Umgebung umgesetzt werden mussten, auch die Redmonder sahen Verbesserungsbedarf.Im Juni kündigte Microsoft den Rollout eines Updates für Paint an, das vorerst jedoch nur für Windows 11 Insider im Canary-, Dev- und später auch im Beta-Kanal zur Verfügung stand. Nun findet die jüngste Revision des Zeichenprogramms ihren Weg auf alle Windows 11-Systeme, wie unter anderem der Blog Dr. Windows berichtet.Wer Microsofts Betriebssystem bereits im dunklen Modus verwendet, wird das Paint-Update direkt an diesem erkennen. Standardmäßig richtet sich die App an den Systemeinstellungen aus, kann jedoch über die Einstellungen auch separat im hellen und dunkel Layout verwendet werden. Zudem zeigen sich neue Zoom-Optionen am unteren rechten Seitenrand der Leinwand.Gleichzeitig spendieren die Redmonder der Benutzeroberfläche eine minimale Frischzellenkur und bringen unter an­de­rem diverse Dialoge (z.B. Bild­eigen­schaf­ten) auf den neuesten Stand des Windows 11-Designs. Dabei ist die Rede von "Verbesserungen der Zugänglichkeit und Benutzer­freund­lich­keit". Ab­schlie­ßend wurde die Unterstützung für Zu­griffs­tas­ten und Tastaturkürzel optimiert.Das Update für Paint steht ab sofort im Microsoft Store zum Download bereit.