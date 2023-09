Microsoft Paint wird zum mächtigen KI-Tool, bekommt Dall-E-Support

Microsoft Paint war lange Zeit so etwas wie das Fahrrad unter den Grafikprogrammen, von Bildbearbeitung konnte man früher auch noch gar nicht sprechen. Doch die Redmonder wollen Paint offenbar zu einer wesentlich leistungsstärkeren Anwendung machen - auch mit KI-Hilfe.

Microsoft Paint wird zur KI-App

"Cocreator" für Paint

Zusammenfassung Microsoft plant, Paint mit KI-Funktionen zu erweitern.

Neue "intelligente" Features wurden bereits hinzugefügt, wie Layer-Support und Hintergrundentfernung.

Zusammenarbeit mit OpenAI könnte zur Integration von Bildgenerierung Dall-E in Paint führen.

Dall-E oder der Image Creator von Bing könnten als "Cocreator" in Paint eingebaut werden.

Für die Nutzung von Dall-E in Paint wird wahrscheinlich eine Webverbindung benötigt.

Schutzmaßnahmen gegen "anstößige" Inhalte werden in der Software enthalten sein.

Neue Features werden momentan intern getestet und könnten bald für Tester verfügbar sein.

In den vergangenen Wochen gab es immer häufiger Meldungen, wonach Microsoft Paint dieses oder jenes neue "intelligente" Feature dazubekommt und damit entfernt sich die Software immer weiter von den doch eher banalen bzw. simplen Funktionalitäten ihrer Anfangstage. Zuletzt hat Microsoft Paint u. a. Layer-Support sowie eine Möglichkeit zum Entfernen von Hintergründen auf Fotos bekommen.Mehr als das: Bereits Anfang des Jahres fragten wir uns, wie Microsoft die damals noch recht frische Zusammenarbeit mit ChatGPT-Macher OpenAI erweitern bzw. anderwärtig in seine Produkte umsetzen könnte. Schon damals stellten wir fest, dass sich die Bildgenerierung Dall-E für eine Integration in Paint regelrecht aufdrängt.Und das wird auch tatsächlich der Fall sein: Denn wie Windows Latest berichtet, testet der Redmonder Konzern derzeit, wie man Dall-E in Microsoft Paint einbauen könnte. Das Ganze nennt sich "Cocreator" und integriert Dall-E oder besser gesagt den Image Creator von Bing in die beliebte Grafikanwendung. Derartige Bild-KIs muss man kaum noch erklären, aber mit deren Hilfe lassen sich per Eingabe von diversen Stichwörtern Bilder erstellen, die realistisch oder auch verspielt bzw. comichaft sein können.Allzu viele Details stehen dazu bisher nicht zur Verfügung, man kann aber davon ausgehen, dass für die Nutzung von Dall-E in Microsoft Paint eine Webverbindung zwingend erforderlich sein wird. Laut mehreren Hinweisen im Code wird dabei das neueste Modell der Bild-KI zum Einsatz kommen. Die Software wird auch in der Paint-Version diverse Schutzmaßnahmen haben, um auf die eine oder andere Weise "anstößige" Inhalte zu filtern bzw. etwas zu melden, was man für nicht angebracht hält.Die KI-Integration wird aktuell in internen Builds getestet. Laut dem Bericht ist es zu erwarten, dass diese neuen Features in den nächsten Tagen oder Wochen für Tester verfügbar sein werden, möglicherweise werden wir bereits morgen auf einem Microsoft-Event Näheres dazu hören.