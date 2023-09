Hintergrund entfernen: Microsoft Paint erhält mächtiges neues Tool

Mit den jüngsten Updates für Paint erlebt Microsofts Software für simple Bildbearbeitung seinen zweiten Frühling. Aktuell arbeiten die Red­mon­der an einer neuen Funktion, die Hintergründe auf Knopfdruck entfernt und Personen, Objekte und Co. in Bildern freistellt.

One-Click-Lösung ersetzt Adobe Express & Co.

Hintergrundentfernung ist nur der Anfang

Microsoft Paint erhält eine Hintergrundentfernung. Windows Insider im Canary- und Dev-Kanal können die Paint-App ab sofort in der neuen Version 11.2306.30.0 herunterladen und den Hintergrund eines beliebigen Bildes "mit nur einem Klick automatisch entfernen und einen glatten Ausschnitt des Motivs hinterlassen", so die Ankündigung im Windows-Blog Über die neue Schaltfläche "Hintergrund entfernen" im Bereich der Bild-Registerkarte haben Nutzer die Möglichkeit, wahlweise den Hintergrund des gesamten Bildes oder jenen eines vor per Auswahlwerkzeug markierten Bereichs zu entfernen. Das Motiv soll von Paint automatisch erkannt und entsprechend freigestellt werden.Das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm erhält somit eine vergleichsweise mächtige Funktion, für die sonst Software oder Services von Drittanbieter herangezogen werden musste. Das oft umständliche Schwingen des Zauberstabs mit Paint.net, eine Registrierung bei Adobe Express oder gar kostenpflichtige Optionen - etwa bei Canva - würden somit entfallen.In Zukunft soll die Paint-App zudem mit weiteren KI-Funktionen ausgestattet werden. Gerüchten zufolge soll der sogenannten Bing Image Creator in die Software einziehen und das Erstellen von Bildern auf Basis von Texteingaben via künstlicher Intelligenz ermöglichen. Damit würde Paint zu einer zentralen Anlaufstelle für KI-Bildgenerierung abseits des Browsers werden.Offen bleibt, wann genau die neuen Funktionen für Otto Normalverbraucher zur Verfügung stehen werden. Eine passende Ankündigung zum Start des Windows 11 23H2-Updates im Oktober wäre durchaus denkbar. Bis dahin können sich Nutzer bereits mit einem neuen Dark Mode und einer Aktualisierung der Benutzeroberfläche von Paint anfreunden.