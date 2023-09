Elon Musk bezeichnete Bill Gates als "kategorisch geisteskrank"

Es ist kein Geheimnis, dass Elon Musk und Bill Gates - also die derzeit zweit- und sechstreichsten Menschen auf dem Planeten - sich nicht besonders mögen, um es vorsichtig zu formulieren. Das wird sich nach nun bekannt gewordenen Bemerkungen von Musk nicht ändern.

Treffen zwischen Musk und Gates

"Geisteskrankes A-Loch"

Die Elon-Musk-Biografie von Walter Isaacson, der vor allem für sein Buch über Steve Jobs bekannt geworden ist, sorgt seit Tagen und Wochen für Aufregung. Denn der Schriftsteller und angesehene Journalist zeichnet ein überaus ambivalentes Bild des Tesla- und SpaceX-Chefs. Die gerade erschienene Biografie hat zahlreiche Details zum Leben und Wirken des 52-Jährigen und CNBC widmet sich in einem Auszug einer Passage, in der es um ein Treffen mit Microsoft-Co-Gründer Bill Gates geht.Denn die beiden sind schon mehrfach (indirekt) aneinandergeraten, im März 2022 trafen sich Musk und Gates aber in einer Gigafactory von Tesla. Gates wollte seinen jüngeren Milliardärskollegen dazu bringen, seine philanthropischen Bemühungen zu unterstützen und ihm entsprechend interessante Projekte vorschlagen.Doch das Treffen verlief anders als geplant bzw. von Gates erhofft. Denn laut Isaacson hat Gates zuvor eine "Börsenwette" abgeschlossen, dass die Tesla-Aktie fallen werden. Das ging allerdings schief und Gates verlor im Zuge dieser Spekulation rund 1,5 Milliarden Dollar. Musk ist hingegen bekannt dafür, dass er kaum etwas mehr hasst als dieses so genannten "Shorting" - entsprechend sauer war und blieb der Tesla-Chef."Als er erfuhr, dass ich die Aktie geshortet hatte, war er super gemein zu mir", sagte Gates. "Aber er ist zu so vielen Leuten super gemein, also darf man das nicht zu persönlich nehmen." Einen Monat später wollte Gates die Beziehung zu Musk kitten - erfolglos.Das schrieb Musk auch Isaacson kurz nach dem Treffen: "Zu diesem Zeitpunkt bin ich davon überzeugt, dass er kategorisch geisteskrank ist (und ein A-Loch durch und durch). Dabei wollte ich ihn eigentlich mögen (seufz)."Musk dementiert das auch gar nicht, im Gegenteil. Denn er schrieb Anfang dieser Woche auf Twitter bzw. X: "Der Mangel an Selbsterkenntnis und die Heuchelei von Gates, der die Frechheit besitzt, mich zu bitten, für seine meist nur zum Schein betriebenen Umweltprojekte zu spenden, während er gleichzeitig 500 Millionen Dollar aus dem Niedergang von Tesla machen will, macht mich sprachlos ..."