Update zeigt, dass Tesla-Bot Optimus keine Lachnummer mehr ist

Optimus trifft Cybertruck

Vor knapp zwei Jahren hat Tesla-Chef Elon Musk einen humanoiden Roboter angekündigt. Die ersten Eindrücke waren eher nicht so gut, man kann sogar von Lachnummer sprechen. Nun liefert der Elektroautobauer per Video ein Update und will damit zeigen, dass der Tesla-Bot durchaus Fortschritte gemacht hat.Optimus, wie der Tesla-Bot auch heißt, wurde im Sommer 2021 angekündigt, im vergangenen Herbst wurde dann ein erster funktionsfähiger Prototyp gezeigt. Allerdings konnte und musste man damals feststellen, dass Optimus noch einen weiten Weg vor sich hat - vor allem dann, wenn man ihn mit "Kollegen" wie beispielsweise Atlas von Boston Dynamics vergleicht.Denn während Atlas beeindruckende Parcours meistern und sich flüssig wie ein Mensch bewegen kann, war Optimus gerade einmal so in der Lage, zu laufen und dem Publikum steif zuzuwinken. Doch nun hat Tesla ein Video veröffentlicht, das Kritiker zum Verstummen bringen soll (via Electrek ).Das Video, das anlässlich eines Tesla-Anleger-Meetings veröffentlicht wurde, zeigte gleich fünf neue Prototyp-Roboter, die einfache Aufgaben ausführen. Dazu zählt das Herumlaufen in den Büros des Autobauers, die Tesla-Bots spazieren auch an mehreren Cybertrucks vorbei.Geschwindigkeitsrekorde brechen die neuesten Optimus-Prototypen zwar keine und sind auch noch von den flüssigen Bewegungen von Atlas weit entfernt, man kann aber zweifellos von Fortschritten sprechen. Tesla zeigt dabei auch, wie die Roboter in der Lage sind, ihre Umgebung zu erkennen und sich diese einzuprägen.Elon Musk selbst rührt weiterhin die Werbetrommel für die Roboter seines Unternehmens und meint, dass Optimus "extrem unterschätzt" sei. Der Tesla-Chef vermutet, dass die Nachfrage irgendwann einmal bei zehn- bis 20-Milliarden Einheiten liegen könnte. Das klingt allerdings nach Science-Fiction und wir sind nicht sicher, ob es eine Zukunftsvision ist, die uns wirklich beruhigt.