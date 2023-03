Elon Musk teilt gegen Bill Gates aus, dieser habe keine Ahnung von KI

Microsoft-Co-Gründer Bill Gates und Tesla-Chef Elon Musk waren noch nie große Freunde, im Gegenteil sind sich die beiden alles andere als grün. Nun prallen sie erneut aufeinander, und zwar beim Thema künstliche Intelligenz. Musk wirft Gates vor, nicht viel Ahnung von KIs zu haben.

Elon Musk und Bill Gates sind durchaus fundamental unterschiedliche Charaktere: Denn während sich der Microsoft-Co-Gründer vor allem in den vergangenen Jahren auf einen leiseren und besonneneren Stil konzentriert hat, neigt der Tesla-Gründer immer mehr zu schrillen Tönen, vor allem via Twitter.Gates hat vor Kurzem einen ausführlichen Blogbeitrag zum Thema künstliche Intelligenz verfasst und dort sagt er voraus, dass KI-Technologien unsere Leben komplett verändern werden. Elon Musk kommt in dem "The Age of AI has begun" ("Das Zeitalter der KI hat begonnen") nicht vor, dennoch meinte der Tesla-Chef, dass er dazu seinen Senf abgeben muss - und wurde dabei auch persönlich.So kommentierte Musk in einer Antwort auf Twitter : "Ich erinnere mich an die ersten Treffen mit Gates. Sein Verständnis von KI war begrenzt. Das ist immer noch so." Grund dafür, dass sich Elon Musk überhaupt dazu äußert, ist der Umstand, dass er OpenAI mitgegründet hat. Mit den heutigen Machern von ChatGPT und GPT-4 sowie der Bildgenerierung Dall-E hat Musk aber schon lange nichts mehr zu tun, denn er hat OpenAI schon vor vielen Jahren verlassen.Das lässt ihn aber offenbar nicht los, denn er hat auch bereits vergangene Woche gegen Microsoft ausgeteilt und den Redmonder Konzern wegen dessen mehrere Milliarden Dollar schweren Investition in OpenAI angefeindet.Ein Grund für die Meinungsverschiedenheiten ist auch, dass Musk wesentlich skeptischer beim Thema KI ist und hier schon mehrfach mit anderen Größen der Technik-Szene aneinandergeraten ist. Denn Musk warnt immer wieder vor Terminator-artigen Szenarien, seine Kritiker werfen ihm hingegen Panikmache vor.