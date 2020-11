Tesla-Gründer Musk jetzt zweitreichster Mensch der Welt vor Bill Gates

Bill Gates hat seinen zweiten Platz in der vom Wirtschaftsdienst Bloom­berg geführten Liste der reichsten Menschen der Welt verloren. An seine Stelle tritt jetzt der Tesla-Gründer und SpaceX-Chef Elon Musk, der von guten Nachrichten rund um seinen Elektroautobauer profitierte.

Schneller Aufstieg in diesem Jahr

Wie Bloomberg berichtet, hat Elon Musk den Microsoft-Gründer Bill Gates als zweitreichster Mensch der Welt abgelöst. Der Besitzer des Elektroautoherstellers Tesla kommt nach ak­tu­el­lem Stand auf ein Gesamtvermögen von ungefähr 128 Milliarden Dollar und liegt damit knapp vor dem einstigen Software-Magnaten. Allerdings ist Musks Vorsprung noch sehr klein.So rundet Bloomberg jeweils zur nächsten Milliarde auf, weshalb der knappe Unterschied auf den ersten Blick nicht deutlich wird. Musk besitzt, wenn man unter anderem seine Anteile an Tesla zugrundelegt, derzeit genau 127,9 Milliarden Dollar. Bill Gates kommt nach aktuellem Stand auf immerhin noch 127,7 Milliarden Dollar, die natürlich vor allem aus Anteilen an Microsoft stammen.Musk hatte in der letzten Woche bereits den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg auf Position drei der Liste der reichsten Menschen der Welt abgelöst, nachdem der Tesla-Gründer schon im August auf Platz vier aufgestiegen war. Er pro­fi­tiert vor allem von einem erneuten Anstieg des Ak­tien­kur­ses von Tesla nach der An­kün­di­gung, dass das Unternehmen in den S&P 500 Index der größten amerikanischen Un­ter­neh­men aufgenommen wird.Bill Gates besaß eigentlich noch deutlich mehr Geld, hat aber einen Teil seines Vermögens mittlerweile in die Bill & Melinda Gates Foundation übertragen und damit für philantropische Zwecke zur Verfügung gestellt. Aktuell machen die sogenannten Tech-Milliardäre sieben der 10 Plätze im Milliardärs-Index vom Bloomberg aus. Dazu gehört neben den Google-Gründern Larry Page und Sergey Brin auch der frühere Microsoft-Chef Steve Ballmer, der 76,1 Milliarden Dollar besitzt. Auf Platz 1 liegt Amazon-Gründer Jeff Bezos, der massiv von der Coronavirus-Pandemie profitierte und mittlerweile gut 182 Milliarden Dollar besitzt.