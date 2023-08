Ein Bug, kein Feature: Windows 11 endlich ohne Bloatware installieren

Die Neuinstallation von Windows 11 geht mit einer Vielzahl von Bloat­ware einher, die Microsoft automatisch mitliefert. Mit einem einfachen Trick bzw. Bug lässt sich die oft unerwünschte Installation von Zu­satz­pro­grammen wie TikTok, Candy Crush und Co. umgehen.

ilgmyzin / Unsplash

Die Region entscheidet über Bloatware

Fehler "OOBEREGION" einfach überspringen

BloatyNosy - Bloatware entfernen

Windows 11-ISO für die Installation

Zusammenfassung Installation von Windows 11: Bloatware vermeiden durch Regions-Bug.

Region "Englisch (Europa)" oder "Englisch (Welt)" angeben.

Fehler "OOBEREGION" überspringen - Installation ohne Bloatware

Microsoft untersucht Bug, funktioniert nur bei Microsoft-Bloatware

OEM-Bloatware muss weiterhin manuell deinstalliert werden

Wer sich einen neuen Windows-PC zulegt oder das Betriebssystem neu installiert, steht am Ende vor einem nervigen Prozess - dem manuellen Deinstallieren unerwünschter Zusatzprogramme (Bloatware). Nicht nur OEMs wie HP, Lenovo , Acer und Co. liefern diese meist überflüssigen Anhängsel ab Werk mit aus, auch Microsoft selbst hält sich nicht zurück.Zwar helfen Apps wie BloatyNosy beim Finden und Bereinigen von Bloatware, doch lässt sich der Download dieser aktuell bereits bei der Installation von Windows 11 vermeiden. Grund dafür ist ein anhaltender Bug in Verbindung mit den Regionseinstellungen, die während Microsofts Out of Box Experience (OOBE) abgefragt werden.Wie Windows Latest berichtet, kann das Aufspielen von Zusatzprogrammen während der Neuinstallation und Vorabeinrichtung von Windows 11 unterbunden werden, in dem im Bereich "Uhrzeit und Währungsformat" nicht etwa "Deutsch (Deutschland)", sondern wahlweise die Regionen "Englisch (Europa)" oder "Englisch (Welt)" angegeben wird. Eine Änderung der Installationssprache oder des Tastaturlayouts ist nicht nötig.Aufgrund der von Microsoft nicht korrekt zugeordneten Sprachcodes en-150 (Englisch / Europa) und en-001 (Englisch / Welt) kommt es so zu einem Bug in der Kommunikation mit den Servern der Redmonder, die sich mit dem Fehler "OOBEREGION" zurückmelden. Der Hinweis kann vom Nutzer übersprungen und die Installation ohne den Download von Bloatware fortgesetzt werden.Nach der erfolgreichen Installation von Windows 11 ohne Bloatware können die Uhrzeit und Währungsformat wieder auf das bekannte deutsche Layout umgestellt werden. Die passenden Optionen dafür findet man in den Einstellungen → Zeit und Sprache → Sprache und Region.Apps wie 3DBuilder, Duolingo, MSN, Facebook , Instagram, Netflix , TikTok und Spiele wie Candy Crush, Farmville oder Royal Revolt landen somit nicht ungewünscht auf dem neuen System. Allerdings scheint Microsoft den Bug bereits zu untersuchen und dürfte sich diesem irgendwann annehmen.Weiterer Wermutstropfen: Der Trick funktioniert nur bei von Microsoft verteilter Bloatware. Zusatzprogramme von OEMs müssen weiterhin nachträglich deinstalliert werden, entweder manuell oder über Drittanbieter-Apps.