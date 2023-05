Microsoft startet Windows 11-Vorschau mit neuen Features & neue ISOs

Microsoft startet mit einem Windows 11-Build für das Insider-Programm jetzt einen neuen Test für das kommende 2023-Update. Enthalten sind eine Reihe von Neuerungen, die der Konzern gerade bei der Entwicklerkonferenz Build vorgestellt hat. So probiert ihr die neuen Funktionen schon jetzt aus.

Um Ablenkung zu minimieren, erkennen wir jetzt, ob der Benutzer mit Toasts interagiert oder nicht, und bieten einen Vorschlag zum Ausschalten der Toast-Banner für solche Apps an. Dadurch werden die Banner nur nicht mehr angezeigt, und Sie können die Toasts weiterhin in der Benachrichtigungszentrale finden.

Wir probieren ein anderes Modell für die Rangliste der zuletzt verwendeten Dateien im Abschnitt "Empfohlen" des Startmenüs aus, das berücksichtigt, wann die Datei zuletzt verwendet wurde, die Dateierweiterung und mehr.

Wir freuen uns, Ihnen eine frühe Version einer unserer am häufigsten nachgefragten Funktionen für Windows 11 vorstellen zu können: den "nie kombinierten Modus". Im nie kombinierten Modus können Sie jedes Fenster Ihrer Anwendungen in der Taskleiste einzeln sehen, ebenso wie die entsprechenden Beschriftungen. Sie finden diese Funktion, indem Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Taskleiste > Taskleistenverhalten navigieren.

Wir beginnen damit, die Erkundung eines neuen Hover-Verhaltens für das Suchfeld und den Suchhighlight-Schein neu auszurollen. Dieses Verhalten wurde ursprünglich mit Build 23440 eingeführt, wurde aber wegen eines Fehlers deaktiviert.

Wir haben Ihr Feedback zur Kenntnis genommen und aktualisieren ein paar Emojis in unserem aktuellen Set.

Wir haben die Benachrichtigungsdialoge für die Windows-Sicherheit (Firewall) aktualisiert, sodass sie mit der Optik von Windows 11 übereinstimmen.

Unterstützung für Bridging-Adapter über die Befehlszeile via netsh wurde hinzugefügt.

Passpoint-Wi-Fi-Netzwerke unterstützen jetzt eine verbesserte Verbindungsleistung und zeigen in den Schnelleinstellungen eine URL an, um den Benutzern Informationen über den Veranstaltungsort oder die Veranstaltung bereitzustellen.

Wir haben WPA3-Unterstützung zur Phone Link Instant Hotspot-Funktion hinzugefügt, um sicherere Verbindungen zum Hotspot eines Telefons zu ermöglichen.

Wir haben Links zu erweiterten Eigenschaften für Netzwerkadapter und Interneteigenschaften unter Einstellungen > Netzwerk & Internet > Erweiterte Netzwerkeinstellungen hinzugefügt.

Wir haben eine Möglichkeit hinzugefügt, Wi-Fi-Passwörter für Ihre bekannten Netzwerke unter Einstellungen > Netzwerk und Internet > Wi-Fi und "Bekannte Netzwerke verwalten" anzuzeigen.

Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, Bluetooth Personal Area Networks unter Einstellungen > Bluetooth & Geräte > Geräte beizutreten. Diese Option wird für gekoppelte Geräte wie Telefone angezeigt, die das Internet über Bluetooth teilen.

Auf der Grundlage Ihres Feedbacks haben wir zusätzliche Optionen zur Datennutzungsseite hinzugefügt, die tägliche und wöchentliche Datenlimits ermöglichen. Auf der Seite wird nun auch angezeigt, wie weit ein Datenlimit überschritten wurde.

Das Design der Listen, die auf den Seiten Einstellungen > Apps > Start-Apps und Einstellungen > Apps > Erweiterte App-Einstellungen > App-Ausführungsalias angezeigt werden, wurde aktualisiert, um eine größere Konsistenz mit anderen Einstellungsseiten zu erreichen.

Die Seite Einstellungen > Apps > Startup wurde aktualisiert, um den Zugriff auf mehr Informationen über die aufgelisteten Apps zu erleichtern. Einige dieser Funktionen werden gerade erst eingeführt, sodass sie nicht allen Insidern im Entwicklungskanal sofort angezeigt werden.

Microsoft hat ein umfangreiches Update für Windows 11 im Dev-Kanal veröffentlicht. Die neue Buildnummer lautet 23466 (10.0.23466.1001 ni_prerelease), es gibt für alle freiwilligen Tester auch gleich neue ISO-Pakete zum Download . Wer sich noch nicht für den Dev-Kanal entschieden hat, kann das jederzeit in den Update-Einstellungen von Windows 11 über die Auswahl im Insider-Programm-Menü machen und die neuen Funktionen dann ausprobieren.Das Windows-Team hat einen Großteil der zur Build 2023 neu angekündigten Features, wie die neue Windows Backup App, App-Pins, verbesserte Restoring-Optionen und den neuen für Entwickler speziell angepassten Cloudspeicher "Dev Drive", mit in die neue Veröffentlichung gepackt.Im Windows Blog erläutern Amanda Langowski und Brandon LeBlanc die wichtigsten Änderungen und gehen auf alle neuen Optionen ein. Einige Verbesserungen werden zum Start der Dev-Vorschau nicht für alle Nutzer freigeschaltet.Die Windows Backup App hilft Nutzern, ihren PC schnell zu sichern und für den Wechsel auf einen neuen PC vorzubereiten. Die App basiert auf der App-Wiederherstellungsfunktion, die Microsoft 2022 angekündigt hat. Mit der neuen Vorschau auf Windows 11 23H2 starten nun zusätzliche Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen. Dazu gehören die App-Pins, die alle Apps aus dem Store dort wiederherstellen, wo sie zuvor angeheftet wurden. Für die Einstellungen gibt es eine ähnliche Funktion, sodass sie identisch mit denen sind, die auf dem vorherigen System liefen. Wie das funktioniert, hatten wir schon in einem separaten Artikel erläutert Der Dev Drive ist ein von Microsoft neu konzipiertes Angebot an Entwickler. Der Cloudspeicher soll dabei helfen, eine Verbesserung der Leistung für wichtige Entwickler-Workloads zur Verfügung zu stellen. "Dev Drive basiert auf der ReFS-Technologie (Resilient File System) und umfasst Dateisystemoptimierungen und Funktionen, mit denen Entwickler ihr Leistungs- und Sicherheitsprofil besser verwalten können. Es wurde entwickelt, um die Anforderungen von Entwicklern an das Hosten von Projekt-Quellcode, Arbeitsordnern und Paket-Caches zu erfüllen", so Microsoft.Weitere Details zu Dev Drive gibt es in einer neuen Dokumentation auf MS Learn Durch die neuen KI-Features wird zudem die Sprachsteuerung in Texten verbessert. Das Verfassen von Texten mit Sprachsteuerung wird mit neuen "Korrektur"-Befehlen erleichtert. Nutzer können mit der Aussage "korrigiere das" jetzt schneller Wörter korrigieren, die von der Sprachsteuerung falsch erkannt werden. Das Korrekturfenster wird mit einer Liste von Optionen angezeigt, die mit Nummern gekennzeichnet sind. Man nennt dann einfach die passende Nummer oder buchstabiert das Wort neu.Die weiteren Änderungen und Verbesserungen haben wir für euch aus den Release Notes übersetzt und gekürzt: