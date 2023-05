Microsoft bestätigt Windows 10- und 11-Probleme beim Speichern

Microsoft hat ein neues Problem bestätigt, das sowohl Windows 10- als auch Windows 11-Nutzer betreffen kann. Demnach kann das Speichern oder Kopieren von Dateien unter Umständen fehlschlagen. Das Windows-Team untersucht aktuell die Ursache.

Lösung kommt per Update

Speichern oder Kopieren von Dateien kann gelegentlich fehlschlagen Beim Speichern, Kopieren oder Anhängen von Dateien mit 32-Bit-Anwendungen, die große Adressen berücksichtigen und die CopyFile-API verwenden, können gelegentlich Probleme auftreten. Windows-Geräte sind eher von diesem Problem betroffen, wenn Sie kommerzielle/Unternehmenssicherheitssoftware verwenden, die erweiterte Dateiattribute verwendet. Wir erhalten keine Berichte, dass das Kopieren von Dateien mit dem Datei-Explorer betroffen ist, aber die in Anwendungen verwendete CopyFile-API könnte betroffen sein. Microsoft Office-Anwendungen wie Microsoft Word oder Microsoft Excel sind nur betroffen, wenn Sie 32-Bit-Versionen verwenden, und Sie erhalten möglicherweise die Fehlermeldung "Dokument nicht gespeichert". Es ist unwahrscheinlich, dass dieses Problem bei Verbrauchern auftritt, die Windows-Geräte zu Hause oder auf nicht verwalteten kommerziellen Geräten verwenden. Hinweis: Anwendungen sind von diesem Problem nicht betroffen, wenn sie 64-Bit- oder 32-Bit-Versionen sind und NICHT über große Adressen verfügen.



Umgehung: Um das Problem zu entschärfen, können Sie versuchen, erneut zu speichern oder zu kopieren. Da das Problem nur sporadisch auftritt, ist es wahrscheinlich, dass es bei einem weiteren Versuch erfolgreich ist.



Nächste Schritte: Wir arbeiten an einer Lösung und werden in einer der nächsten Versionen ein Update bereitstellen.



Betroffene Plattformen: Client: Windows 11, Version 22H2; Windows 10, Version 22H2; Windows 11, Version 21H2; Windows 10, Version 21H2

Das geht aus einem neuen Eintrag im Windows Release-Health-Dashboard hervor. Untersucht werden nun Probleme, die beim Speichern, Kopieren oder Anhängen von Dateien in 32-Bit-Anwendungen auftreten können. Wir haben den Eintrag für euch übersetzt und am Ende dieses Beitrags angefügt.Interessanterweise ist der Bug bisher nicht mit einem konkreten Update in Verbindung gebracht worden. Betroffen sind die aktuellen Client-Versionen von Windows 10 21H2 und 22H2 sowie Windows 11 21H2 und 22H2 - aber nach den ersten Erkenntnissen vermutlich nur verwaltete, kommerzielle Geräte.Zudem lässt sich das Problem laut Microsoft im Moment vom Nutzer schnell erkennen und beheben - man soll nach einem fehlgeschlagenen Versuch es einfach noch einmal probieren: "Da das Problem nur sporadisch auftritt, ist es wahrscheinlich, dass es bei einem weiteren Versuch erfolgreich ist", schreibt der Konzern.Gleichwohl ist es ein ärgerlicher Fehler. Das Windows-Team verspricht daher ein Update bereitzustellen. Ein Termin für die Verfügbarkeit wurde nicht genannt. Man kann aber derzeit davon ausgehen, dass es schon zum Patch-Day am 13. Juni so weit sein dürfte. Dieser neue Fehler reiht sich in eine Reihe von Problemen ein, die aktuell für Windows 10 und Windows 11 bekannt sind. Windows 11-Nutzer klagen beispielsweise über langsame VPN-Verbindungen und über einen seltsamen SATA-Bug . Unter Windows 10 kann es dazu vorkommen, dass es aufgrund eines Fehlers der Bootcat-Datei zu plötzlichen Abstürzen kommen kann.