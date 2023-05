Google will Nutzer von Werbeblockern von YouTube aussperren

Der Videodienst YouTube ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken, dabei finanziert sich die Google-Tochter vor allem mit Werbung. Wer diese nicht will, muss ein Abo abschließen. Bisher hat Google Nutzer mit Adblockern nicht ausgeschlossen, doch nun gibt es dazu ein Experiment".

"Kleines Experiment"

YouTube ist die mit Abstand dominante Video-Plattform dieser Tage und wird von praktisch jedem Internet-Nutzer früher oder später einmal besucht. Dabei ist Werbung omnipräsent und ist vor sowie während der Videos zu sehen. Es sei denn, man hat einen Adblocker im Einsatz, denn dann werden die Anzeigen eliminiert. Das ist vor allem auf PCs bzw. dem Browser der Fall, denn hier sind Werbeblocker besonders häufig installiert.Doch offenbar hat Google nun genug: Denn wie Bleeping Computer unter Berufung auf einen Beitrag auf Reddit berichtet, hat der Suchmaschinenriese begonnen, Nutzer mit Adblockern auszusperren. Wer eine solche Erweiterung installiert hat und YouTube öffnet, bekommt folgendes Popup zu sehen: "Werbeblocker sind auf YouTube nicht erlaubt".Darunter wird erklärt: "Es sieht so aus, als würdest du einen Werbeblocker verwenden. Werbung ermöglicht es YouTube, für Milliarden von Nutzern weltweit kostenlos zu bleiben." Als Lösung schlägt die Video-Plattform vor, entweder Anzeigen zu erlauben oder YouTube Premium auszuprobieren.YouTube hat diese Maßnahme bestätigt und ließ ausrichten, dass es sich hier um einen Versuch handelt, in dem man Nutzer zu den Varianten bringen will, über die Google Geld verdienen kann: "Wir führen weltweit ein kleines Experiment durch, das Zuschauer mit aktivierten Werbeblockern dazu auffordert, Werbung auf YouTube zuzulassen oder YouTube Premium zu nutzen."Das sei auch nicht ungewöhnlich, so Google: "Die Erkennung von Werbeblockern ist nicht neu, und andere Verlage fordern die Zuschauer regelmäßig auf, Werbeblocker zu deaktivieren." Derzeit ist allerdings nicht klar, wie viele Nutzer dieses Experiment zu sehen bekommen, in welchen Ländern dieses durchgeführt wird und ob bzw. wann das zum Standard auf YouTube wird.