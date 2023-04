YouTuber ersteigert Original-iPhone für 40.000$ und packt es aus

Anfang des Jahres hatten Auktionen von Original-iPhones in ungeöffneter Verpackung wegen Rekordpreisen für Aufregung gesorgt. Jetzt wurde bekannt, wer einer der Käufer war. Ein berühmter YouTuber zahlte 40.000 US-Dollar, um das Kultgerät 16 Jahre nach seinem Release auszupacken.

YouTuber MKBHD ersteigert Original-iPhone für 40.320 US-Dollar

Fast schon ein Schnäppchen

Zusammenfassung Auktionen von Original-iPhones sorgen für Rekordpreise.

Bisheriger Rekord bei Auktion: fast 64.000 US-Dollar.

YouTuber zahlte 40.000 US-Dollar für ein iPhone aus dem Jahr 2007.

iPhone von MKBHD hat einen winzigen Riss in der Plastikverpackung.

Echtheit und Vollständigkeit des Inhaltes wurde verifiziert.

Zenit für Wertsteigerung vorerst erreicht?

Bei Sammlerobjekten in der iPhone-Welt geht nur wenig über ein Original-iPhone , so eingeschweißt wie es aus der Fabrik geliefert wurde. Anfang des Jahres hatten wir über die horrenden Summen berichtet, die bei Auktionen für die begehrten Stücke der Tech-Geschichte bezahlt werden. Jetzt ist zumindest bei einem iPhone klar, in welche Hände es geraten ist. YouTuber MKBHD, bürgerlich Marques Brownlee, hat 40.000 US-Dollar für ein Apple iPhone 1 im Original-Zustand bezahlt. Statt es in die Vitrine zu stellen, wird es aber ausgepackt.Wie Brownlee erläutert, gibt es wegen des hohen Wertes der Original-iPhones in ungeöffneter Verpackung ein großes Geschäft mit Fälschungen. Vom ersten iPhone wurden insgesamt rund 6 Millionen Stück verkauft, der Markt für Modelle mit Sammlerqualität macht nur einen geringen Bruchteil davon aus und wird natürlich weiter schrumpfen. Allerdings vermutet der YouTuber, dass mit den jüngst erzielten Spitzenpreisen vorerst der Zenit für die Wertsteigerung erreicht sein könnte.Anfang des Jahres war eine Auktion mit einem Preis von fast 64.000 US-Dollar geendet - bisheriger Rekord. Brownlee konnte sein Modell vor einigen Wochen bei einer Auktion in Chicago erstehen. Sein Preis: 40.320 US-Dollar. Warum dieser große Unterschied? Obwohl auf der Verpackung des iPhone von MKBHD ein ungewöhnlicher "Lucky you"-Sticker klebt, wird der Wert durch einen winzigen Riss in der Plastikverpackung deutlich gemindert. Die Echtheit und Vollständigkeit des Inhaltes wurde unter anderem mit Röntgenaufnahmen verifiziert.