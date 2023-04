Microsoft: Die Taskleiste von Windows 11 soll übersichtlicher werden

Eine der größten Änderungen von Windows 11 betrifft die Taskleiste, diese hat Microsoft - wenn man das Startmenü inkludiert - nahezu fundamental geändert. Das hat zwar diverse Vorteile, aber auch Nachteile. Letztere will Microsoft ansprechen und die Taskleiste entschlacken.

Datum und Uhrzeit sehen - oder nicht

Zusammenfassung Taskleiste von Windows 11 wurde ursprünglich nahezu fundamental geändert.

Microsoft will Nachteile ansprechen und entschlacken.

Datum/Zeit in Taskleiste kann nun ausgeblendet werden.

Nutzer können Taskleiste an persönliche Vorlieben anpassen.

Man kann über Windows 11 zweifellos diskutieren und diverse Vorzüge hervorstreichen. Genauso kann man aber auch auf negative Punkte verweisen. Vieles ist sicherlich Gewöhnungssache, doch das bedeutet nicht, dass es nicht Punkte gibt, die optimiert werden können.Dazu zählt die Taskleiste. Denn dort hat Microsoft vieles verändert und nicht alles kam gut bei den Nutzern an, auch ganz objektiv betrachtet. Dazu zählte sicherlich auch die Möglichkeit, bestimmte Elemente auf die Taskleiste per Drag & Drop ziehen zu können. Das hat der Redmonder Konzern nachträglich angesprochen, doch es gibt noch mehr zu tun.Eine entscheidende Rolle spielen hier die persönlichen Vorlieben der Nutzer. So haben einige beklagt, dass Datum und Zeit auf einem zweiten Monitor rechts unten nicht angezeigt werden, das hat Microsoft nachträglich geändert und umgesetzt. Umgekehrt gibt es aber auch Nutzer, die eine derartige Anzeige grundsätzlich nicht brauchen oder wollen und eine möglichst minimalistische Taskleiste bevorzugen.Das hat der Redmonder Konzern nun getan, denn im jüngsten Canary-Preview-Build von Windows 11 mit der Nummer 23440 ist es möglich, Datum und Zeit in der Taskleiste und genauer gesagt im System Tray auch komplett auszublenden (via BetaNews ). Das lässt sich leicht per Rechtsklick auf die Datum/Zeit und die dort auftauchende Möglichkeit zur Anpassung durchführen.Das ist eine kleine, aber feine Änderung und dürfte nicht die letzte Anpassung der Taskleiste sein. So hätten viele Nutzer gerne, dass die Zwangsgruppierung bei einer einzelnen Anwendung abgeschafft wird. Das weiß man auch in Redmond und hat bereits durchklingen lassen, dass das tatsächlich in Arbeit ist.