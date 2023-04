Tiny11: Abgespecktes Image erzeugt Live-DVD mit Windows 11

Wer Windows 11 nicht auf seinem PC installieren und das Redmonder Betriebssystem trotzdem nutzen möchte, kann nun auf ein inoffizielles Image zurückgreifen. Mit der auf Tiny11 basierenden Version Live11 kann eine Live-DVD mit Windows 11 erstellt werden.

Live-DVD bietet keinen Schreibzugriff

Zusammenfassung Windows 11 als inoffizielles Image verfügbar: Tiny11-basierende Version Live11.

Image-Datei kann über das Internet Archive heruntergeladen werden.

8 GB RAM benötigt, um Live11 starten zu können.

Viele Optionen nicht vorhanden, kein Schreibzugriff auf Installationsmedium.

Bei jedem Startvorgang müssen Einstellungen angepasst werden.

Nicht für Umgebungen mit sensiblen Daten empfohlen.

Das Abbild wurde vom Entwickler NTDev, der auch hinter den Minimal-Editionen Tiny10 und Tiny11 steckt, erstellt. Live11 kann auf einen optischen Datenträger gebrannt werden. Der Nutzer kann das System von der DVD booten. Beim Starten wird dann ein vier GByte großes, virtuelles Laufwerk im Arbeitsspeicher erzeugt. Um Live11 ausführen zu können, werden mindestens acht Gigabyte RAM benötigt. Die Image-Datei kann über das Internet Archive heruntergeladen werden.Die Größe von Live11 musste stark reduziert werden, damit das Abbild auf eine DVD geschrieben werden kann. Daher sind viele Optionen nicht vorhanden, die in einer regulären Version des Betriebssystems zu finden sind. Es ist nicht möglich, Programme zu installieren oder Einstellungen zu speichern. Die Live-DVD kann nur gelesen werden, da kein Schreibzugriff auf das Installationsmedium zugelassen wird. Derartige Datenträger werden häufiger im Linux-Bereich genutzt, um Probleme zu lösen. Zum regulären Arbeiten eignen sich solche Plattformen meistens nicht.Bei jedem Startvorgang muss das Betriebssystem erneut eingerichtet werden. Hier kann unter anderem angegeben werden, welches Tastaturlayout verwendet werden soll und welche Privatsphäre-Einstellungen zum Einsatz kommen. Der Entwickler möchte damit betonen, dass neben entfernten Komponenten keine Modifikationen an dem Betriebssystem vorgenommen wurden. Dennoch sollten Nutzer beachten, dass das Abbild nicht offiziell von Microsoft zur Verfügung gestellt wurde. Es empfiehlt sich deshalb auch nicht, Live11 in Umgebungen mit sensiblen Daten einzusetzen.