Windows 11: Prozesse lassen sich bald direkt in der Taskleiste beenden

Microsoft wird es in kommenden Windows 11-Versionen leichter machen, abgestürzte Prozesse zu beenden. Es wird dann nicht mehr nötig sein, den Task-Manager zu öffnen, um dies zu erreichen, was vor allem unerfahrenen Nutzern zugutekommen sollte.

Neues bei den Snap-Layouts

In der neuen Preview auf die Windows 11 Build 25300 ermöglicht Microsoft das schnelle Beenden eines ganzen Prozesses oder Tasks direkt über die Taskleiste. Ein entsprechender Punkt kommt hier im Kontextmenü des jeweiligen Taskbar-Icons hinzu, wie die Kollegen von Windows Latest berichten. Allerdings steht die neue Funktion noch nicht offiziell in der Preview zur Verfügung, sondern muss erst freigeschaltet werden.Wobei man natürlich genauer sagen muss, dass es kein gänzlich neues Feature darstellt. Lediglich der Punkt im Kontextmenü ist neu und stellt eine Verknüpfung mit der gleichen Funktion im Task-Manager dar. Er erspart Nutzern beim Absturz eines Programms aber den Weg in dieses Tool, von dem insbesondere viele weniger versierte Anwender nicht einmal etwas wissen.Der neue Menüpunkt ändert natürlich nichts an den sonst üblichen Möglichkeiten, problematische Prozesse zu beenden. Das ist weiterhin über den Task-Manager, die Eingabeaufforderung, die PowerShell und die Einstellungen machbar, wenn man den Namen oder die Prozesskennung (PID) kennt. Hier sollte allerdings auch die neue Suchleiste im Task-Manager hilfreich sein, die das Auffinden der teils recht zahlreichen Hintergrundprozesse erheblich erleichtert.Eine weitere experimentelle Neuerung in Windows 11 Build 25300 lässt sich in den Snap-Layouts finden. Hier werden dem Nutzer nun Vorschläge für die möglichen Fensteranordnungen eingeblendet. Die neuen Funktionen sind in den frühen Entwickler-Versionen allerdings stets noch keine gesicherten Ankündigungen. Es kann durchaus sein, dass diese auch gar nicht oder in stark veränderter Form irgendwann in der finalen Version des Betriebssystems landen.